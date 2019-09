La prochaine Freebox, prévue avant la fin de l’année 2019, fait l’objet de nouvelles fuites.

Il y a plusieurs mois, Xavier Niel a promis de proposer « un centre de gamme qui soit accessible, transparent, qui fasse rêver » et les rumeurs parlent d’une Freebox sous Android TV.

De nouvelles fuites repérées par Univers Freebox permettent d’en savoir plus sur cette nouvelle Freebox.

D’après Android TV Rumors, la prochaine box de Free ne serait pas conçue par l’opérateur. La conception unique des Freebox est pourtant ce qui distingue Free de ses concurrents.

A few updates on the upcoming @Free #AndroidTV STB.

As @Free wants to launch fast, they can't build a new hybrid set-top box from scratch, that's why they asked an OEM to make one for them.

It needs to be cheap & Broadcom is too expensive. They decided to use an Amlogic S905X2. pic.twitter.com/DV8JXXEs6e

