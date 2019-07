Les Freebox Delta et Freebox One n’ont pas réussi à convaincre. Free préparerait donc une nouvelle box, plus accessible, transparente et qui fasse rêver.

« L’opérateur français Free lance une nouvelle Freebox basée sur Android TV cette année ». C’est le tweet qu’a publié Android TV Rumors, citant « de multiples sources » et « un taux de confiance de 100 % ». De quoi réveiller l’excitation des fans qui n’ont pas découvert la révolution qu’ils attendaient avec la Freebox Delta.

Il faut dire que les améliorations sont notables, mais que son prix a de quoi faire réfléchir à deux fois avant de craquer pour peu que l’on n’en ait pas un besoin primordial. Quant à la Freebox One, elle n’a pas réussi non plus à convaincre, notamment du fait qu’elle reste très classique et ne vient pas bousculer les habitudes.

Renouveler la gamme

Pour réussir à rassurer aussi bien les fans que les actionnaires, Free doit donc réagir vite et Xavier Niel l’a déjà admis en mai dernier, lors des Capital Market Days : « il faut retrouver un centre de gamme qui soit accessible, transparent, qui fasse rêver, promet Xavier Niel. On veut créer un produit extrêmement disruptif sur le fixe ». Il semblerait bien que ce « centre de gamme » soit en route.

Il faut dire que la gamme du FAI commence à ne plus être très claire. Freebox Crystal, Freebox mini 4K, Freebox Revolution, Freebox One, Freebox Delta S, Freebox Delta… Les références se multiplient et commencent à se marcher les unes sur les autres autant qu’un catalogue d’offres SFR en 2012. Après avoir renouvelé son haut de gamme, Free devrait donc faire du ménage sur le reste de son offre et une nouvelle box sous Android TV capable de remplacer les Freebox mini 4K et Revolution pourrait être une bonne chose.

Pour rappel, en mars déjà, il était question d’une nouvelle « offre » devant alors arriver « prochainement ». Désormais, la deadline est fixée à la fin de l’année 2019, mais Free est réputé pour ses retards à répétition liés à sa volonté de créer le meilleur produit possible. Patience donc.