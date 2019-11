Free va une nouvelle fois lancer une offre promotionnelle sous forme de vente privée chez son partenaire Veepee. Sans détailler son offre, l'opérateur promet toutefois une surprise.

Free va un peu mieux, ses derniers résultats étaient encourageants, et l’opérateur veut visiblement enfoncer le clou pour la fin d’année avec une offre promotionnelle. Free Mobile a en effet annoncé le lancement d’une vente privée sur le site VeePee (anciennement vente-privee.com) dès ce soir jeudi 14 novembre à 19 heures.

Une surprise

L’image d’illustration, comme le remarque Univers Freebox, nous promet une surprise en plus d’un forfait mobile.

On devine facilement qu’il est question d’un smartphone, puisque l’imagine montre l’appareil photo d’un téléphone. En juin 2019 déjà, Free Mobile avait lancé une offre vente privée avec un Nokia 3.2 en plus d’un forfait à 9,99 euros par mois. Pour rembourser le prix du téléphone, l’abonnement était vendu avec un engagement de 24 mois, alors que la promotion portait uniquement sur les 12 premiers mois d’abonnement, rappelant les pires heures du marché mobile français.

On espère que cette fois l’offre sera plus intéressante !