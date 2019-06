Le site de ventes privées Veepee affiche un compte à rebours pour la prochaine offre de Free Mobile. Celle-ci sera disponible à partir du 20 juin et promet « une surprise ».

Free est un habitué des ventes privées et n’hésite pas à en proposer de nouvelles tous les deux ou trois mois, que ce soit sur ses offres internet fixe (Freebox) ou sur ses forfaits mobiles. Il n’est donc pas étonnant de voir qu’une nouvelle vente privée est prévue sur le site spécialisé Veepee à partir du 20 juin.

Ce jeudi 20 juin, à 19 heures, un nouveau forfait Free Mobile sera donc disponible sur Veepee. On peut imaginer que l’offre sera proche de celle proposée en mars, comprenant donc les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de data en 4G+ pour 8,99 euros par mois, le tout sans condition de durée (rendant l’offre valable à vie).

Malheureusement, cette offre était à l’époque moins alléchante que celles proposées directement sur le site de Free. Cette fois-ci néanmoins, une « surprise » est attendue. On peut espérer un supplément alléchant, comme un service en plus, voire un tarif préférentiel sur un smartphone.

Pour savoir quelle sera la surprise, rendez-vous le 20 juin à 19 heures sur Veepee.