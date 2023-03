Instax lance un nouvel appareil photo instantané idéal pour vos soirées

Fujifilm a présenté son nouvel Instax Mini 12, un appareil photo instantanée qui va vous permettre d'ajuster plus facilement vos réglages pour éviter les photos mal cadrées.

Si Fujifilm est un acteur important dans le monde de la photographie numérique, via ses boîtiers APS-C — comme le X-H2 ou le X-H2S — ou moyen format — comme le GFX 100S ou le GFX 50S II — le constructeur japonais continue de proposer des appareils photo instantanés bien plus simples d’utilisation pour le grand public, avec sa gamme Instax Mini.

Ce jeudi, Fujifilm a d’ailleurs dévoilé le dernier venu de sa gamme d’appareils photo instantanés, le Fujifilm Instax Mini 12. Sans surprise, ce nouvel appareil fait suite à l’Instax Mini 11. On a affaire ici à un appareil dans la pure veine de ce que pouvait proposer Polaroïd par le passé avec un boîtier très simple à prendre en main et qui va permettre de développer directement les photos.

Comme le rapporte le site américain The Verge, la principale différence entre le nouvel Instax Mini 12 et son prédécesseur réside en fait dans son objectif. Il est en effet possible d’activer le mode « Close Up » directement depuis l’objectif, et non plus en appuyant sur un bouton. Pour rappel, ce mode, déjà présent sur la version précédente, vous permet d’avoir un champ de vision identique aussi bien dans le viseur que dans l’objectif, lorsque vous prenez des photos proches du sujet. Une manière de vous assurer que vous ne vous retrouverez pas avec des photos mal cadrées une fois celles-ci imprimées.

Il en va de même pour la mise sous tension de l’appareil, qui se fait désormais directement depuis l’objectif, en le tournant, sans avoir à appuyer sur une touche dédiée.

Un appareil argentique et ergonomique

Pour le reste des caractéristiques, l’Instax Mini 12 est doté d’un objectif d’une longueur focale de 60 mm, équivalent 33 mm, ouvrant à f/12,7. Bien évidemment, il s’agit ici d’un appareil photo argentique, donc sans capteur, mais utilisant des films instantanés de Fujifilm au format Instax Mini.

Le Fujifilm Instax Mini 12 propose un gabarit similaire aux précédents modèles avec 104 x 122 x 66,6 mm et un poids, sans piles, dragonne ou film, de 306 grammes.

L’appareil sera disponible à compter du 16 mars. Il est décliné en cinq coloris (blanc, vert, bleu, rose et violet) au prix de 89,99 euros. Comme toujours, comptez également le prix des films Fujifilm Instax Mini dans l’équation, avec 20 photos pour un prix autour de 17 euros.

https://www.frandroid.com/guide-dachat/guides-dachat-photo-et-video/751529_polaroid-ou-instax-les-meilleurs-appareils-photos-instantanes

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).