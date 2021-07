Google Chrome pourrait bientôt (enfin) permettre les captures d’écran

Le navigateur de Google pourrait bientôt voir arriver une fonction "partager" directement intégrée à la barre de recherche. Et ce nouveau bouton pourrait aussi mener vers un outil de capture d'écran.

Selon le site XDA Developers, Google travaillerait en ce moment à un bouton « partager » intégré à la barre de recherche de Google Chrome. Celui-ci permettrait de simplifier cette fonction au sein du navigateur, dans sa version PC. Les premières images de ce bouton laissaient entrevoir quatre fonctions : copier le lien, créer un QR code qui amènerait à la page visée, sauvegarder la page (probablement en PDF par exemple) ou même la caster.

Un récent ajout à Chromium Gerrit, le site qui recense toutes les modifications effectuées sur Chromium, a permis de découvrir qu’une cinquième fonction pourrait voir le jour. Celle-ci permettrait de prendre une capture d’écran de la page (Screenshot). Jusqu’ici sur Chrome, la plupart des utilisateurs intéressés par cette fonction n’avaient qu’à installer une extension le permettant. Là, il s’agirait d’un outil intégré nativement au navigateur de Google.

Chrome en retard sur Edge

Un autre ajout à Chromium Gerrit suggère qu’il sera possible de capturer une zone précise de la page web, et même d’éditer la capture d’écran. Étant donné que Microsoft Edge possède déjà un outil intégré pouvant capturer une page entière ou effectuer une sélection, Chrome rattrape seulement le retard.

Au passage, ce nouveau bouton « partage » pourrait adopter pour design la forme d’un avion en papier. D’autres options de partage plus classiques ont été repérées, comme la présence d’un menu déroulant « partager le lien vers… » proposant d’ouvrir un client mail ou Facebook par exemple.

Comme il ne s’agit pour l’heure que d’un outil en développement, les équipes de Chrome n’ont pas annoncé de date de sortie sur une version stable du navigateur. On ne sait pas non plus quelle fonctionnalité sera retenue si ce bouton « partager » vient à voir le jour.