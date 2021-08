Google Cursive est la nouvelle application de prise de note pour concurrencer OneNote et Evernote

Google lance une nouvelle application qui s'annonce idéale pour la prise de notes.

En marge de la présentation des nouveaux produits HP Chromebooks, Google a annoncé une toute nouvelle application de prise de notes : Google Cursive.

Google Keep pour les post-it, Cursive pour les vraies notes

La première réaction de la rédaction à l’annonce de Google Cursive a été de se demander : mais que devient Google Keep ? La firme propose en effet déjà une application de prise de notes et on peut se demander quel rôle elle va jouer au côté de Google Cursive. On sait que la firme aime parfois multiplier les applications pour répondre à un même besoin, notamment quand il s’agit de la messagerie.

Ici pourtant, la réponse est relativement simple. Google Keep se veut être une application très simple à utiliser, pour se faire des rappels à la manière des petits post-it que l’on peut coller sur son bureau, rien de plus. Google Cursive veut aller beaucoup plus loin.

L’application idéale pour les étudiants ou les réunions

Google Cursive est une vraie application de prises de notes pensée notamment pour l’utilisation d’un stylet. À la manière d’un Microsoft OneNote ou d’un Evernote, on va pouvoir écrire en manuscrit les notes pendant un cours ou une réunion.

L’application semble tout de même plus simple à utiliser que ses concurrentes et met vraiment les pages de note au centre de l’interface.

Une exclusivité HP Chromebooks au départ

Le timing de l’annonce n’est pas un hasard, Google Cursive sera dans un premier temps une application exclusive des Chromebooks commercialisés par HP. La firme devrait par la suite étendre la disponibilité à l’ensemble des machines sous Chrome OS.

Un responsable de Google nous a indiqué qu’il serait possible de retrouver une copie de ses notes sur le web. À terme, on imagine que l’application sera disponible sur tous les appareils, et notamment les smartphones sous Android, comme c’est le cas pour OneNote aujourd’hui. C’est cette synchronisation universelle qui va rendre l’application encore plus intéressante.

Sur smartphone on pourrait d’ailleurs s’attendre à un partenariat avec Samsung. Ce dernier est tout de même le spécialiste des smartphones à stylet.