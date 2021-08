YouTube donne un coup de frais à l’interface de son application TV

Après avoir fait son apparition sur Android, puis sur l’interface Web et YouTube Music, la nouvelle identité visuelle de YouTube arrive sur nos téléviseurs. Un petit coup de jeune qui s’accompagne aussi d’un nouveau bouton de définition.

De plus en plus utilisée alors que les vidéos gagnent en longueur, au point parfois de rendre pénible le visionnage sur smartphone, l’application YouTube pour téléviseurs profite désormais d’un look légèrement réactualisé. Son interface de lecture dispose en effet depuis peu de la nouvelle identité visuelle de YouTube, avec des icônes répondant au style « line art ». Un nouveau look que les utilisateurs de YouTube sur smartphone connaissent bien et qui a aussi été adopté sur l’interface Web du service, au même titre que sur YouTube Music.

En déployant ce nouveau style sur son application TV, particulièrement identifiable au niveau des icônes désormais plus fines et discrètes, YouTube uniformise ainsi son interface d’un appareil à l’autre.

Une nouvelle interface en cours de déploiement sur nos TV

Ce nouveau style s’accompagne sur nos téléviseurs d’un nouveau bouton de définition. Il permet d’afficher la qualité d’image sans avoir à ouvrir le menu. Parfait pour s’assurer plus vite qu’on est bien en 4K et non en 720p sur le grand écran du salon.

À gauche, l’ancienne interface de lecture ; à droite, la nouvelle // Source : Capture d’écran par Android Police

Comme le souligne Android Police, le déploiement de cette nouveauté semble, en revanche, se faire au niveau des serveurs de Google et non au travers d’une mise à jour de l’application en elle-même. Cela dit, tous les utilisateurs ne sont pas encore éligibles.

Nous avons vérifié de notre côté sur un téléviseur LG OLED sous WebOS, mais son application YouTube n’affichait pas de nouveau lifting. Cependant, le déploiement du nouveau bouton de définition était effectif. Un petit souci également repéré par Android Police.

Des lecteurs du site ont néanmoins rapporté que YouTube profitait des nouvelles icônes sur les téléviseurs Samsung et sur l’application Xbox. Même chose pour les Chromecast disposant de Google TV. Si vous n’êtes pas encore concernés, cela ne devrait vraisemblablement plus tarder.