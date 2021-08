Comment activer le Picture-In-Picture (PiP) de YouTube sur iPhone dès maintenant

Le mode Picture-In-Picture est très pratique pour continuer de regarder une vidéo sur YouTube en utilisant d'autres applications. Voici comment l'utiliser sur l'iPhone dès maintenant.

Si vous êtes abonné à YouTube Premium, vous ne verrez plus de publicités sur YouTube ce qui est déjà très appréciable, mais en plus vous avez accès à certaines fonctions en avance. C’est le cas du Picture-In-Picture pendant sa phase de test sur iPhone qui a commencé officiellement en juin. Comme son nom l’indique le Picture-In-Picture, ou PiP, permet de garder l’image et le son d’une vidéo YouTube dans un petit cadre sur l’écran, pendant que vous utilisez une autre application. Pratique si vous voulez garder le fil d’une émission, mais en discuter avec des amis sur Discord ou encore remonter votre fil sur Twitter.

Sur iPhone il est désormais bien plus simple de participer au test.

Comment tester le Picture-in-Picture sur iPhone

La fonction est disponible depuis longtemps sur Android, mais elle met du temps à arriver sur iPhone. En participant à un test, il devient simple de l’activer sur le smartphone d’Apple.

Rendez-vous sur la page YouTube.com/new (il faut être YouTube Premium)

Chercher « Picture-in-picture sur iOS »

Choisir « Essayer »

Pour tester la fonction sur votre iPhone, voici la marche à suivre.

Lancer une vidéo sur l’application YouTube

Revenir à l’accueil sur iPhone avec le bouton Touch ID ou le geste depuis le bas de l’écran

Sur la page des expérimentations YouTube, Google précise que la période de test du PiP est ouverte jusqu’au 31 octobre. On imagine que la firme prévoit de lancer le déploiement de cette fonction pour tous les utilisateurs d’ici à cette date. D’après la promesse de Google en juin, tous les utilisateurs de YouTube pourront profiter du PiP aux États-Unis. Reste à savoir si cette ouverture aux utilisateurs du service gratuit s’étendra à l’Europe et la France plus particulièrement.