Google TV pourrait proposer des chaînes de télévision gratuite sur son interface

Google chercherait à proposer des chaines de télévision linéaire gratuites sur son interface Google TV.

L’interface de Google TV — que ce soit via Chromecast ou un téléviseur connecté — pourrait s’enrichir d’une nouvelle rubrique. Cette dernière proposerait en effet des chaînes de télévision gratuites en plus des applications traditionnelles plutôt tournées vers le streaming SVoD.

En effet, d’après des sources au sein de l’industrie citées par le média Protocol, le géant du web aurait entamé des discussions avec différentes entreprises spécialisées dans les offres « FAST » pour « free, ad-supported streaming television ». Comprenez : des offres gratuites de télévision linéaire en streaming et financées par la publicité.

Rendez-vous cet automne ou en 2022 ?

Cette nouveauté pourrait être prête dès cet automne, mais Protocol indique qu’il est également possible que Google préfère attendre l’année 2022 pour faire une annonce officielle. Cela lui laisserait le temps de conclure quelques partenariats avec des constructeurs de TV connectés pour propulser la formule.

Concrètement, ces chaînes de télévision gratuite sur Google TV seraient accessibles depuis un menu dédié. On imagine qu’il serait possible de zapper d’une chaîne à l’autre avec la télécommande.

Rappelons que ces fameuses chaînes FAST adoptent une grille de programmes, un habillage et des coupures pub comme sur la télévision classique. Simplement, elles sont diffusées via le web. En France, ces chaînes sont encore rares, mais on peut signaler l’existence de Pluto TV.

Plus globalement, le format de télévision linéaire semble intéresser de plus en plus d’acteurs sur le marché. Les abonnés Netflix en France peuvent ainsi profiter de l’option Direct depuis fin 2020 pour regarder des programmes diffusés en direct.

Aux États-Unis, ce genre d’initiatives est plus répandu. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de voir cette nouvelle rubrique de Google TV débarquer d’abord outre-Atlantique avant d’être déployée dans le reste du monde.