Chrome va vous permettre de garder seulement certains sites en mode sombre

Sur Chrome Canary, une fonctionnalité en test propose de filtrer les sites qu'on souhaiterait voir apparaître toujours en thème sombre ou clair.

Jusqu’ici, le thème sombre fonctionnait de manière assez binaire sur chrome : soit on l’active, soit on ne l’active pas. On peut également le régler sur les paramètres système, mais cela ne change pas vraiment le fait que tous les sites consultés vont adopter le même thème.

Or si vous appréciez le thème sombre de Frandroid, il n’en est peut-être pas de même pour d’autres sites que vous consultez. Fort heureusement, le réglage devrait devenir plus fin.

Micromanagement du mode dark

Repéré par le site MSPoweruser, un nouveau réglage du thème sombre sur Chrome est disponible sur la version Canary du navigateur sur Android.

Pour rappel, Chrome Canary, une version alpha du célèbre navigateur de Google, permet d’avoir un aperçu des futures fonctionnalités qui devraient arriver dans un futur proche sur Chrome.

L’idée de cette nouvelle fonctionnalité est simple : on peut filtrer les sites de son choix pour qu’ils apparaissent toujours dans un thème ou l’autre, quel que soit le réglage système.

Par ailleurs, un nouveau bouton fait son apparition dans les réglages du menu à trois points. Celui-ci permet d’activer ou de désactiver le mode sombre automatique pour le site que l’on est en train de consulter.

Testées sur Frandroid, les deux fonctionnalités ne marchent pas à tous les coups. Cela est logique et loin d’être scandaleux pour une option toujours en cours de test.

Comment l’essayer ?

Une fois que vous aurez installé Chrome Canary, tapez « chrome://flags » dans votre barre de recherche pour accéder aux fonctions expérimentales.

Là, tapez « darken » pour trouver ce réglage du thème sombre qui s’appelle : « Darken Websites checkbox in themes setting ». Et voilà, il ne vous reste plus qu’à essayer.