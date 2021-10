Google va dégainer deux nouvelles fonctions ultra pratiques pour Chrome

Elles sont pour l'instant réservées aux développeurs et testeurs, mais deux nouvelles fonctionnalités devraient bientôt arriver sur Chrome. La première s'inspire de la recherche latérale de Microsoft Edge, tandis que la seconde veut donner un intérêt nouveau à notre historique de navigation.

Dans une note du Chromium Blog en date du 1er octobre dernier, Google dévoile deux nouvelles fonctionnalités actuellement réservées aux développeurs et testeurs. Elles ont pour vocation de peaufiner encore un peu l’expérience de recherche sur Chrome OS et Google Chrome. Inspirée de la recherche latérale introduite il y a quelques mois sur Edge par Microsoft, la première s’intitule sobrement « Side Search ».

Il s’agit d’un panneau latéral dévolu à la recherche. Ce volet peut être activé à l’aide d’un bouton coloré « G » qui apparaît de manière dynamique entre la touche de rafraîchissement et la barre de recherche. « Side Search » permet d’afficher en un clic vos derniers résultats de recherche, qui sont alors présentés peu ou prou comme sur smartphone, dans un encart à gauche de l’écran. Par ce biais, l’utilisateur peut consulter une page issue d’une recherche et naviguer simultanément parmi les autres résultats de cette même requête.

Google en quête d’une navigation toujours plus ludique

« L’objectif de cette expérience est d’explorer comment Chrome peut aider les utilisateurs à comparer facilement les résultats », commente Google à propos de cette nouveauté. Elle est actuellement réservée au canal Dev de Chrome OS avec Google Search, mais Google prévoit de la rendre ultérieurement compatible avec d’autres moteurs de recherches.

Un peu plus discrète, la fonctionnalité « Journeys » est elle aussi intéressante puisqu’elle s’attarde sur notre historique de navigation. Selon Google, elle vise à « faire le point sur les recherches effectuées, et revenir sur cette pépite [que vous aviez trouvé] pour continuer à explorer le sujet ». Concrètement, cette nouveauté permet d’accéder facilement à toutes les pages connexes de votre historique de navigation, et le tout dans un seul onglet. Les pages consultées sont alors regroupées autour du mot-clé saisi pour une recherche.

Contrairement à « Side Search », « Journeys » est disponible dans la dernière version de bureau de Google Chrome Canary. Pour y avoir accès, il suffit d’aller dans l’historique puis de cliquer sur l’onglet Journeys, proposé en complément de la liste traditionnelle des pages consultées. À noter que cette nouveauté ne fonctionne qu’avec l’historique local de l’appareil : elle ne synchronise rien avec votre compte Google. Il est par ailleurs possible de la couper en un clic sur « Désactiver Journeys », visible à gauche de la même page.