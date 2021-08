HP annonce deux produits sous Chrome OS, dont un intrigant iMac avec un écran rotatif

HP vient d'annoncer deux nouveaux produits en plein milieu de l'été : un Chromebase. C'est le nom que l'on donne aux AiO sous Chrome OS. Ainsi qu'un Chromebook sous ARM, le premier à être compatible avec l'application Cursive.

HP vient d’annoncer deux nouveaux produits sous Chrome OS. Une tablette qui reprend les lignes de la Surface mais aussi le Lenovo IdeaPad Duet (également sous Chrome OS).

L’AiO sous Chrome OS

On appelle ça un AiO, pour All-In-One, car tout est intégré dans l’écran. Comme les iMac (M1). L’affichage de cet AiO peut pivoter à 90 degrés pour l’adapter à tout type de contenu. C’est un produit qui intègre une grande partie de la gamme de processeurs d’Intel, du Pentium au Core. La comparaison avec l’iMac s’arrête là. Le Chromebase AiO, vendu à 600 dollars (environ 510 euros HT) utilise un écran IPS tactile avec une diagonale de 21,5 pouces et une définition de 1920 x 1080 pixel. La configuration de base du Pentium Gold dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC, mais vous pourrez obtenir jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

En plus de sa capacité à pivoter d’un mode portrait à un mode paysage, l’écran peut être incliné de 20 degrés vers l’arrière.

Un petit Chromebook sous ARM

Le Chromebook x2 11 est une tablette Chrome OS de 11 pouces livrée avec un clavier magnétique et une béquille pour l’utiliser en mode ordinateur portable. Il intègre un SoC ARM, le Snapdragon 7c de Qualcomm (la puce de première génération, pas la version de deuxième génération annoncée plus récemment) avec une connectivité 4G LTE en option (mais pas la 5G). HP affirme q’il propose jusqu’à 11 heures d’autonomie.

L’écran IPS tactile de 11 pouces présente un rapport hauteur/largeur 3:2 et une définition de 2160 x 1440. La tablette elle-même est en aluminium et dispose de deux ports USB-C pour le chargement et le transfert de données ainsi qu’un lecteur de carte microSD. Un lecteur d’empreintes digitales est même intégré au bouton d’alimentation pour les connexions biométriques, tandis que deux haut-parleurs fournissent l’audio.

Il y a également un stylet sans fil qui se fixe magnétiquement sur le côté du x2 11 pour se recharger. Il peut être utilisé avec la nouvelle application Web progressive Cursive de Google pour la prise de notes et un peu de dessin. Le x2 11 sera le premier appareil sur le marché avec l’application Cursive.

Pour le moment, nous n’avons pas eu écho d’une disponibilité en France de ces deux appareils. Nous vous tiendrons au courant dès que l’on aura plus d’informations.