Google Home va vous permettre de déclencher vos routines selon votre localisation

L'application Google Home ajoute de nouveaux déclencheurs sur ses routines autour de l'arrivée et du départ de la maison. Il sera possible de les lancer lorsqu'on arrive ou qu'on quitte une localisation précise.

Selon 9to5Google, l’application Home s’apprête à intégrer un système qui lancera les routines de votre maison connectée à votre arrivée ou à votre départ.

Google Assistant Télécharger Google Assistant gratuitement APK

Certains utilisateurs peuvent d’ores et déjà apercevoir ce système au sein du menu Routines de l’application. Au sein des routines « Absence » et « Je suis de retour », un nouveau déclencheur apparaît. Celui-ci utilise la localisation de l’utilisateur pour lancer la routine en question.

Prélancer les routines

Deux réglages permettent d’affiner la routine. La première, c’est qu’on peut choisir la localisation qu’on souhaite pour lancer la routine. Ce n’est donc pas obligatoirement son foyer ou son travail, mais il peut s’agir d’une bouche de métro ou d’une sortie d’autoroute par exemple.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

De plus, il est possible de régler une localisation et de choisir que la routine se lance lorsqu’on la quitte, ou lorsqu’on y arrive. Cela veut dire qu’on peut lancer le programme « rentrer à la maison » en quittant son travail par exemple.

La firme de Mountain View avait déjà permis à ses routines de se déclencher lorsque la maison connectée « sentait une présence », mais avec ces quelques options en plus, on atteint un degré de finesse de réglages un peu plus important.

On espère que cette fonctionnalité ne mettra pas trop de temps à se déployer dans la version française de l’application.