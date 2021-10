Google Docs : @vec cette option ultra simple, votre travail sera plus efficace

Avec un simple « @ », vous pourrez enrichir votre document sur Google Docs en y insérant à peu près ce que vous voulez (image, liens, noms, etc.). Le déploiement de cette fonction va bientôt concerner tous les utilisateurs.

On ne présente plus Google Docs. L’éditeur de documents en ligne est très populaire et permet, au besoin, à plusieurs personnes d’apporter en même temps leurs modifications sur un projet commun. Pour rendre le travail sur la plateforme encore plus simple, Google introduit une nouvelle fonctionnalité pour enrichir facilement vos documents.

Le tout tient en un simple « @ », comme l’explique Google ci-après.

Nous avons ajouté un menu d’insertion universel permettant d’ajouter facilement des éléments tels que des tableaux et des images, en plus des puces intelligentes, directement dans Google Docs. Il vous suffit de taper « @ », et vous verrez apparaître une liste de fichiers, de personnes, de réunions, ainsi que de différents contenus et formats recommandés à insérer dans votre travail. Vous pouvez également rechercher tous les éléments disponibles.

L’utilisation du @ est déjà couramment utilisé sur des réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram ou des services de messagerie comme Slack pour taguer quelqu’un et lui envoyer une notification afin d’attirer son attention sur telle ou telle publication ou conversation.

Déploiement imminent pour tout le monde

Concrètement, si vous tapez @ dans votre document, vous aurez donc plusieurs suggestions de contenus à insérer en fonction de ce vous écrirez. Grosso modo, vous pouvez chercher n’importe quel fichier dans votre compte Drive et le service ajoutera un lien s’il ne peut pas mettre intégrer le contenu directement dans le document. Si vous commencez à écrire le nom d’un contact, Google Docs va insérer son nom entier et vous demander si vous souhaitez partager le document avec cette personne.

L’idée est donc d’optimiser la productivité en vous rendant plus efficace. Tous les utilisateurs de Google Workspace seront concernés par cette mise à jour. Sur les canaux de lancement rapide, celle-ci a déjà commencé. Pour le reste, la date du déploiement progressif est fixée au 1er novembre.