Tester un jeu gratuitement avant de l’acheter, c’est désormais possible sur Stadia

Stadia propose désormais de tester un jeu pendant une trentaine de minutes sans téléchargement. Hello Engineer est le premier titre à être proposé ainsi.

Face à la concurrence féroce du Xbox Game Pass et à l’arrivée prochaine d’un acteur comme Netflix dans le secteur du Cloud Gaming, Stadia cherche à se relancer. Et le service de Google a peut-être trouvé une belle solution pour cela.

Comme repéré par 9to5Google (via le Youtubeur Gem), Stadia propose désormais l’essai gratuit de jeux. Pour l’heure, cette fonctionnalité semble être réservée aux jeux exclusifs au store de Stadia, comme Hello Engineer.

Accès gratuit

Dans la démo du vidéaste Gem, on peut le voir lancer le jeu depuis un compte non pro. C’est-à-dire qu’il vous suffit seulement d’un compte Stadia gratuit pour vous essayer au jeu pendant une trentaine de minutes. Comme il s’agit d’un service de cloud gaming, il n’y a bien rien à télécharger.

Une fois le jeu lancé, on peut apercevoir un minuteur dans l’interface de Stadia qui indique le temps de jeu restant. Une petite fenêtre propose également d’acheter le jeu pour ne pas être interrompu dans sa partie.

Ajoutons que le minuteur ne rigole pas du tout, puisqu’il s’active dès la seconde où le jeu est lancé, y compris durant la présentation du studio et du moteur de jeu en introduction. Une autre option aurait pu être de compter le temps de jeu effectif, mais cela aurait certainement été beaucoup plus compliqué à mettre en place.

Depuis quelques mois, Steam propose de plus en plus de démos de jeux via des événements de promotion de nouveaux titres comme le Steam Fest. Si l’ajout d’une telle fonction peut être intéressant en soi pour Stadia, afin de conquérir de nouveaux joueurs, on peut aussi y voir une manière de s’adapter au leader du marché sur PC.