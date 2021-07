Seriez-vous prêt à jouer à des jeux vidéo sur Netflix ?

Alors que Netflix a confirmé ses ambitions dans le domaine du jeu vidéo, est-ce que vous vous voyez utiliser cette plateforme pour jouer ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, Netflix a confirmé des rumeurs insistantes qui suggéraient que la plateforme de sVOD comptait se lancer dans le domaine du jeu vidéo. La firme a ainsi indiqué à ses investisseurs qu’elle comptait proposer de nouveaux types de contenus, au même titre que « les films originaux, l’animation ou la télévision non scénarisée ».

Dans un premier temps, Netflix compte d’abord proposer des jeux vidéo sur les plateformes mobiles, et donc sur smartphone. On devrait ainsi retrouver surtout des expériences narratives, à l’instar de l’épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch, ou des jeux mobiles comme l’application Stranger Things déjà proposée sur smartphones.

La semaine dernière, l‘agence Bloomberg indiquait quant à elle que Netflix comptait se lancer sur le secteur des jeux vidéo dès l’an prochain, en 2022. La firme a par ailleurs fait plusieurs recrutements en ce sens, dont Mike Verdu, ancien cadre de Facebook chargé des contenus pour les casques Oculus. Bloomberg indiquait également que l’offre de jeux de Netflix serait proposée au sein même de son abonnement, sans frais supplémentaires.

Restent cependant de nombreuses inconnues à propos des ambitions de Facebook sur le jeu vidéo. S’il est donc acté que la firme se lancera d’abord sur les plateformes mobiles, on ignore encore si les jeux seront également proposés sur PC ou sur téléviseurs connectés, et avec quels contrôleurs. On ne sait pas non plus si Netflix fera appel à d’autres studios pour enrichir son catalogue à moyen ou long termes.

Des jeux mobiles Netflix dès l’an prochain

C’est dans ce contexte que nous souhaitions prendre la température à propos des annonces de Netflix. Est-ce que vous vous verriez jouer à des jeux vidéo en passant par Netlifx en guise de plateforme ? Dites-le-nous en participant à notre sondage de la semaine.

Chargement Seriez-vous prêt à jouer à des jeux vidéo sur Netflix ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, surtout sans surcoût

Oui, les jeux mobiles ça me parle

Ça dépendra des jeux proposés

Non, je n'aime pas jouer sur smartphone

Non, je ne fais pas confiance à Netflix sur les jeux vidéo

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires de l’article. Les réponses les plus pertinentes seront mises en avant lorsque nous mettrons cet article à jour avec les résultats en fin de semaine prochaine.