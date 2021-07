Netflix détaille un peu plus sa future offre gaming

Dans une lettre à ses investisseurs, Netflix a donné plus de détails concernant son offre gaming, avec notamment son coût et la première plateforme visée.

« Le Netflix du jeu vidéo » arrive enfin pour de vrai. Longtemps utilisée pour évoquer certaines offres de cloud gaming (le Xbox Game Pass notamment) ou Apple Arcade, cette expression va prendre un tout autre sens avec le lancement de la célèbre plateforme de SVoD dans le domaine du gaming.

Seulement évoqué par Bloomberg jusque là, le futur service se détaille un peu plus officiellement au travers d’une lettre de Netflix à destination de ses investisseurs.

Pas de surcoût pour le jeu vidéo

Confirmant les informations de l’agence de presse américaine, Netflix précise que cette offre sera incluse dans l’abonnement, sans frais supplémentaires. Il ne s’agit finalement pas tant d’un nouveau service que d’un nouveau type de contenu « comme les films originaux, l’animation ou la télévision non scénarisée ».

Après tout, c’est logique. Les plus gros concurrents de Netflix ne sont pas tant Amazon Prime Video, Apple TV+ ou Disney+, mais toutes les autres activités que vous pouvez pratiquer, devant votre télévision ou non, et qui occupent votre temps libre… dont le jeu vidéo.

Mobile first

Netflix précise par ailleurs que la priorité sera donnée dans un premier temps aux jeux pour appareils mobiles. Il ne faut donc pas s’attendre à des superproductions venant concurrencer les jeux AAAA d’un Naughty Dog par exemple.

Pour justifier son tournant vers le gaming, la lettre prend d’ailleurs deux exemples : l’épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch, et le jeu Stranger Things, disponible sur iOS et Android. C’est donc plutôt un service à la Apple Arcade auquel il faudrait s’attendre.

Un point demeure encore incertain : s’agit-il d’un service de cloud gaming, ce qui serait cohérent en 2021/2022 pour le géant du streaming, ou simplement des jeux proposés au téléchargement. Cela restera à éclaircir dans les prochains mois.