Google Pixel 6 Pro : découvrez ses entrailles et la réparabilité aisée de son écran en vidéo

Le youtubeur JerryRigsEverything s'est amusé à démonter le Google Pixel 6 Pro. Il salue notamment la facilité de démonter l'écran, parmi les plus simples à retirer en 2021.

Alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont disponibles depuis le 25 octobre, le YouTubeur JerryRigsEverything s’est amusé à démonter entièrement le modèle le plus haut de gamme. De quoi découvrir non seulement les entrailles du Pixel 6 Pro, mais également découvrir si le smartphone est simple à démonter et, surtout, à réparer.

Il faut dire que depuis le début de l’année, les constructeurs ont tout intérêt à assurer la meilleure réparabilité pour leurs smartphones. En Europe, un indice vient en effet évaluer la facilité de réparation des différents téléphones. Pour son Pixel 6 Pro, Google s’est ainsi arrogé le score de 6,3/10. Une note inférieure au 8,2/10 du Samsung Galaxy S21, mais supérieure au 6,2/10 de l’iPhone 13 Pro.

Dans sa vidéo, JerryRigsEverything souligne avant tout la simplicité pour retirer l’écran du smartphone, puisqu’il suffit d’une ventouse et d’un simple décapeur thermique. « L’écran du Pixel 6 Pro est aisément le plus facile à réparer en 2021 », indique-t-il. Il n’en va malheureusement pas de même pour le dos du smartphone, lui aussi en verre, auquel est fixée la bobine utilisée pour la charge sans fil, protégée par un adhésif : « J’imagine que le remplacement du dos en verre du Pixel 6 Pro sera assez difficile, mais au moins pour l’écran c’est rapide est facile ».

Des appareils photo qui occupent l’espace

Dans l’ensemble, l’intérieur du pixel 6 Pro se distingue par le large espace occupé par le module photo principal, avec ses trois appareils. Il faut dire que le téléobjectif utilisé pour le zoom périscopique x4 prend beaucoup de place sur la largeur du smartphone. Le Pixel 6 Pro profite également de larges structures en métal qui viennent apporter aussi bien de la dissipation de chaleur qu’un renforcement de la structure du smartphone.

JerryRigsEverything salue néanmoins la structure du Pixel 6 Pro et les efforts réalisés par Google pour faciliter sa réparation. « Dans l’ensemble, je suis plutôt impressionné par le Pixel 6 Pro, on a beaucoup appris. Les caméras sont évidemment un point important du téléphone puisqu’elles occupent une grande partie de l’appareil. On a aussi appris que Google a pris le temps de réfléchir à la réparabilité, ce qui est génial », indique-t-il.

Pour rappel, le Pixel 6 Pro est proposé au prix de 899 euros en Europe. Malheureusement, depuis son lancement, le smartphone est en rupture de stock. Google propose néanmoins une liste d’attente sur son site pour le commander.

