Vous pouvez désormais parler à votre smartphone Android avec les yeux

Issue du département Experience With Google, l’application Look to Speak permet à tous les utilisateurs de pouvoir communiquer via leur smartphone à l’aide du regard. Une incroyable fonction d’accessibilité qui est enfin disponible en français et dans de nombreuses langues.

Vous qui lisez cet article, vous avez peut-être la chance d’avoir toutes vos facultés physiques et mentales pour vous servir de votre smartphone pour de multiples usages, appeler, envoyer des messages, prendre des photos sans le moindre souci. Ce n’est pas le cas de tous et, en cela, la technologie est une avancée majeure pour le bien du plus grand nombre en effaçant de plus en plus, et de mieux en mieux, les barrières du handicap.

Les ténors du secteur comme Apple, Microsoft ou encore Google ont mis les bouchées doubles ces dernières années pour proposer de multiples améliorations dans leurs produits comme dans leurs applications et logiciels. Sur Frandroid, nous tentons de mettre le plus possible ces innovations en avant et à la connaissance de ceux qui pourraient en avoir besoin pour diverses raisons. Mais aussi parce qu’il s’agit parfois de fonctions indispensables pour les personnes concernées et très utiles même pour les valides.

Une app pour communiquer vocalement quand on ne le peut plus

Parmi les nouvelles venues, l’application Look to Speak conçue par Google est un vrai pas en avant dans la simplicité d’usage pour les personnes qui n’ont que leurs yeux pour communiquer. L’app fonctionne grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique qui suivent les mouvements oculaires grâce à la caméra selfie et peuvent ainsi permettre de sélectionner des phrases ou mots dans une liste préétablie.

Look to Speak est assez sommaire au niveau du design avec ses couleurs vertes et blanches. Pas de fioritures ni d’éléments gênants pour contrôler l’app du regard. Celle-ci propose deux colonnes de phrases et mots les plus utilisés, par vous ou des réponses rapides de manière générale. Il suffira de regarder vers la droite, la gauche ou vers le haut pour que la caméra identifie le contenu, le sélectionne et le prononce à haute voix à votre interlocuteur. Le tout est extrêmement rapide dans le fonctionnement. Vous pouvez même le mettre en pause en regardant fixement vers le haut.

Évidemment, le but de l’app est d’être la plus personnalisée possible et il sera possible d’ajouter du vocabulaire et des termes spécifiques, d’éditer les phrases. Vous pouvez également ajuster la sensibilité de détection, même si l’IA va aussi apprendre de vos usages. Et désormais, la dernière mise à jour propose l’application dans de nombreuses langues dont le français.

Contrôler le smartphone avec les expressions du visage et des yeux

Ce n’est pas la première fois qu’une telle fonction voit le jour. Apple a déjà déployé des fonctionnalités similaires dans ses OS et des appareils beaucoup plus avancés technologiquement existent pour venir en aide à ceux qui ont des difficultés à s’exprimer. Mais Android en était quelque peu dépourvu de manière aussi simple. Car c’est bien la simplicité d’usage qui peut généraliser son utilisation, auprès également des soignants confrontés à des malades incapables de parler et donc d’échanger.

En septembre, Google avait déjà dévoilé avec Android 12 de nouvelles fonctions qui permettent notamment de gérer son smartphone grâce à ses expressions faciales. Tout n’est pas encore optimal, mais cela va sur le bon chemin et quelques mises à jour viendront peaufiner le tout au fil des mois.

