Google Home : les boutons volume du téléphone ne fonctionnent plus partout

Les premiers changements issus du procès Sonos vs Google commencent à arriver sur l'application Google Home. Le menu contenus multimédia ne vous permet plus de faire varier le volume avec les boutons du téléphone.

Ce vendredi 7 janvier, on apprenait qu’il ne serait plus possible de faire varier d’un coup d’un seul le volume d’un groupe d’enceintes Google Home. Il s’agit là de la première retombée d’un procès perdu par Google face à Sonos, qui lui reprochait de s’être servi de cinq brevets de l’entreprise spécialisée dans le son sans son accord.

Si on a un temps pensé que Google allait voir une partie de ses importations bloquées, y compris ses produits fabriqués en Asie, la firme de Mountain View s’est vue offrir la possibilité de mettre en place des solutions alternatives dans les logiciels de ses produits à la place d’un blocage pur et simple. Et ces solutions commencent à arriver très concrètement entre les mains des utilisateurs.

Changement ennuyeux

On apprend aujourd’hui que la première solution trouvée par Google commence à être déployée. Selon 9to5Google, la dernière version de l’application Google Home (2.47.79.5), sorte de hub central pour la maison connectée façon Google, ne vous permet plus de faire varier le volume d’un groupe d’enceintes avec le bouton du volume de votre téléphone.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Plus précisément, après vérification de notre part, si vous vous rendez dans le menu Contenus multimédias, il était auparavant possible d’ajuster le volume d’une ou plusieurs enceintes à votre guise grâce aux boutons physiques de votre téléphone, voire même d’un Chromecast ou de tout autre appareil connecté. Ce n’est plus le cas.

Le groupe d’enceintes toujours accessible

Si ce changement est ennuyeux, le plus gros reste à venir. Sur l’application, il est encore possible de faire varier le volume d’un groupe d’enceintes depuis le menu « lecture en cours ». Au vu des déclarations de Google à la suite des conclusions du procès, on s’attend à ce que cette option finisse elle aussi par n’être plus accessible.

Pour l’heure, la version de l’application disponible sur le Play Store est la 2.47.78.2. Mais la prochaine itération, la 2.47.79.5 retirera bel et bien cette fonction.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.