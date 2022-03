Pixel Buds : Google pourrait proposer de meilleurs écouteurs en multipliant les rachats

Google a racheté quatre entreprises en quelques mois pour proposer davantage de fonctionnalités audio à ses écouteurs.

Cela fait désormais plusieurs années que Google propose des écouteurs accompagnant ses smartphones. Si l’on a d’abord eu droit à la première génération de Pixel Buds, filaires, puis aux Pixel Buds sans fil et, dernièrement, aux Pixel Buds A, les écouteurs de Google n’ont jamais fait mouche. Surtout, il leur manquait une signature et des caractéristiques pour les distinguer du nombre toujours croissant d’écouteurs sans fil lancés chaque semaine dans le commerce.

Qu’à cela ne tienne, Google a de l’argent et semble désormais mettre son capital à contribution pour améliorer ses technologies audio. C’est en tout cas ce qu’a repéré le site Protocol dans un article mis en ligne ce mardi. Le site américain rapporte en effet que la firme de Mountain View a multiplié les rachats ces 15 derniers mois dans le domaine de l’audio à coup de « dizaines de millions de dollars ». L’objectif semble être aussi bien de racheter des entreprises que des technologies et des brevets qui pourraient être mis à contribution sur de futures générations d’écouteurs sans fil.

Quatre entreprises rachetées en quelques mois

Entre décembre 2020 et mai 2021, ce ne sont pas moins de quatre entreprises dans le domaine de l’audio qui ont été rachetées par Google.

En décembre 2020, la firme rachetait ainsi Synaptics pour 35 millions de dollars dans le but de mettre la main sur différents brevets. C’est le cas notamment dans le domaine de la réduction de bruit active ou pour proposer des casques et écouteurs avec une stéréo équilibrée. Le même mois, Google a racheté Dysonics, une entreprise qui travaillait sur différentes technologies dans le domaine de l’audio 3D, permettant notamment le suivi des mouvements de la tête sur un casque ou des écouteurs. L’année suivante, c’était au tour de RevX Technologies, une entreprise spécialisée dans les écouteurs intra-auriculaires de monitoring pour musiciens, de se faire racheter, et ses brevets sur la réduction de bruit active avec elle. Enfin, en mai dernier, le géant du Web a acquis Tempow, une entreprise française proposant un système d’exploitation pour écouteurs sans fil, à l’origine de brevets pour proposer une latence réduite en Bluetooth et un basculement simplifié entre plusieurs architectures d’écouteurs.

Des rachats qui donnent une direction aux futurs Pixel Buds

Cette frénésie de rachat de la part de Google permet d’ores et déjà d’imaginer les caractéristiques à l’étude chez le constructeur pour de futurs casques audio ou écouteurs sans fil. Il faut dire que Google a communiqué fortement dans le domaine de l’audio en janvier dernier, annonçant l’arrivée prochaine, sur Android, de l’audio 3D, mais également d’une connexion simplifiée sur les PC et téléviseurs ou sur le basculement automatique entre plusieurs sources.

Néanmoins, jusqu’à présent, Google ne proposait pas d’écouteurs à réduction de bruit active. Il pourrait s’agir là d’une piste à explorer pour de futurs écouteurs Pixel Buds. Les entreprises rachetées suggèrent également que Google pourrait montrer la voie à d’autres constructeurs dans le domaine de l’audio 3D avec suivi des mouvements de la tête, une fonction pour l’heure disponible uniquement sur les écouteurs AirPods pour les utilisateurs immergés dans l’écosystème Apple.

On pourrait en savoir plus sur les ambitions de Google dans le domaine de l’audio dans les prochains mois, lorsque le constructeur présentera ses nouveaux appareils. Jusqu’à présent, aucune rumeur ne fait cependant état de nouveaux écouteurs Pixel Buds en préparation chez Google.

