Comment Google veut devenir le nouveau Doctolib

Aux États-Unis, Google va déployer une nouvelle fonctionnalité « médicale » inédite. Celle-ci permettra d’afficher la disponibilité d'un rendez-vous, de cliquer dessus et de réserver un créneau via un site tiers.

En France, Doctolib a quelque peu révolutionné la prise de rendez-vous médicaux. Terminés les coups de téléphone à son médecin traitant, place à quelques petits clics sur votre smartphone via une application mobile, et le tour est joué. Google, d’une certaine manière, va tenter d’imiter ce système.

La firme de Mountain View a en effet présenté ses ambitions en la matière dans un billet de blog. L’idée est simple : en recherchant une structure médicale ou le nom d’un médecin depuis le navigateur web Chrome, ce dernier affiche un onglet détaillé pour prendre un rendez-vous selon vos besoins.

Seulement aux USA

Le groupe californien prend l’exemple de San Francisco MinuteClinic, qui propose des services liés au Covid-19, à la vaccination, à des problèmes dermatologiques ou d’autres types de rendez-vous. Pour chacune de ces thématiques médicales, un bouton « réserver » est alors proposé, avec le créneau (date) disponible le plus tôt possible.

Si vous cliquez dessus, Google vous dirige vers un site tiers pour finaliser votre démarche et booker votre rendez-vous. Ni plus, ni moins. Pour le moment, cette fonctionnalité est bien évidemment réservée aux USA. Le géant californien espère ajouter d’autres fonctionnalités et renforcer son réseau partenaire par la suite.

Des ambitions internationales ?

Car à l’heure d’écrire ces lignes, le projet en est encore à ses débuts. L’exemple de MinuteClinic n’est pas anodin, puisque cette division de CVS Health – plus importante chaîne américaine de pharmacies, produits cosmétiques et soins – est justement un partenaire de l’entreprise. À l’avenir, d’autres groupes pourraient le rejoindre.

Logiquement, on peut également se demander à quel point Google souhaite exporter cette fonctionnalité à d’autres pays dans le monde. Et si, un jour, l’Europe et plus précisément la France feront partie de ses petits papiers. Même si, avouons-le, Doctolib et les nouvelles habitudes qui en découlent seront difficiles à aller détrôner.

Aussi, l’idée d’utiliser Google Chrome et de confier certaines données médicales — type de rendez-vous, date — à un GAFAM pourrait rebuter plus d’une personne.

