YouTube TV teste enfin le Dolby Surround 5.1 sur Google TV/Android TV

Le service YouTube TV, qui propose un large bouquet de chaines télé aux États-Unis, va bientôt offrir le son 5.1 à ses utilisateurs possédant des appareils sous Google TV et Android TV.

Le Dolby Surround 5.1 permet de profiter d’un film ou d’une série avec un audio multicanal et est très utilisé par les personnes disposant d’un Home cinéma. Le Surround 5.1 est notamment disponible sur Netflix, à condition bien sûr d’avoir le matériel adéquat, et de choisir un contenu compatible. YouTube TV, qui n’est actuellement pas disponible en France, est un service de Google qui permet de regarder un grand nombre de chaines télé en direct aux États-Unis. Le son 5.1 était déjà proposé, mais pas pour tout le monde.

C’est grâce à un tweet de YouTube TV que l’on a appris que la plateforme testait actuellement la prise en charge du son Dolby Surround 5.1 sur de nouveaux OS : Google TV, Android TV et Roku. Si le test est concluant, une mise à jour sera appliquée. Une bonne nouvelle, notamment pour les possesseurs d’un Chromecast avec Google TV.

We know 5.1 audio is important to many of you, so we wanted to share an update. We’re currently testing 5.1 audio on Google TV, Android TV, and Roku, and if everything runs smoothly, we can expect 5.1 audio to launch on those devices next.

