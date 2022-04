YouTube a 17 ans : voici la toute première vidéo YouTube au monde

Le service YouTube fête ses 17 ans. Le service d'hébergement de vidéo propose toujours la toute première vidéo du service et ses 229 millions de vues.

Il y a 17 ans, le 23 avril 2005 pour être précis, était mise en ligne la toute première vidéo du jeune service YouTube. C’était la naissance pour le grand public du plus gros service d’hébergement de vidéo en ligne, avec toujours l’objectif de laisser gratuite la mise en ligne de ces vidéos à disposition de toutes et tous. On parle alors d’une jeune start-up indépendante, car YouTube n’a pas toujours été un service de Google.

Le rachat par le géant de la recherche n’a lieu qu’en octobre 2006 pour seulement 1,65 milliard de dollars. Un service qui grandira avec Internet au point d’en être une source de trafic prépondérante aux côtés de Netflix.

La toute première vidéo : Me at the zoo

La toute première vidéo de YouTube est publiée le 24 avril 2005 et elle est toujours en ligne. Intitulé Me at the zoo et publié par la chaîne Jawed, elle cumule aujourd’hui 228 807 240 vues sur le service en ligne.

Tournée à San Diego, cette vidéo propose un titre pour le moins explicite puisqu’il s’agit effectivement de découvrir le zoo pendant 18 secondes et plus précisément… les trompes des éléphants du zoo.

Une vidéo anodine, mais forcément historique. Elle est aussi le reflet d’une autre époque avec sa définition limitée à du 240p, un titre clairement pas optimisé pour le SEO et pas d’image miniature avec un visage très étonné. Ce sont peut-être ces ingrédients qui ont contribué à lui faire obtenir 11 millions de likes.

