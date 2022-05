Google Drive : la dernière mise à jour va vous faire gagner du temps

Il est maintenant possible de copier, couper ou coller des dossiers à l'aide des raccourcis classiques du PC sur Google Drive, en plus de quelques nouveautés bienvenues. Seul problème : si vous n'utilisez pas Chrome, impossible d'en profiter.

Google Drive passe enfin le cap du copier-coller. Jusqu’ici, pour déplacer des fichiers en groupe, il fallait obligatoirement ouvrir le menu du clic droit pour pouvoir copier, puis coller ses fichiers ou encore utiliser le drag and drop. Pas toujours simple quand on veut aller vite.

La firme de Mountain View vient fort heureusement de mettre à jour son outil de stockage en ligne.

Une (petite) révolution

Comme expliqué dans une note de blog (via 9to5Google), il est désormais possible de couper (control +X), copier (control + C) et coller (control + V) les dossiers comme il en est déjà l’usage sur PC. Seule limitation notable : la nouveauté ne fonctionne pour le moment que pour les utilisateurs de Chrome. Si vous êtes un·e utilisateur·rice de Firefox ou Safari, vous ne pourrez malheureusement pas en profiter.

Autre ajout très intéressant avec cette mise à jour, à l’avenir, lorsque vous effectuerez un control + C sur un fichier puis un control + shift + v ailleurs dans Drive, cela créera un lien plutôt qu’une duplication. Très utile lorsqu’on souhaite afficher un document ou un dossier à plusieurs endroits à la fois.

Dernier point : il est maintenant possible d’ouvrir un dossier ou un fichier stocker sur Drive dans un nouvel onglet en utilisant Control + Entrée. Celles et ceux qui affectionnent particulièrement travailler en touchant le moins possible leur souris apprécieront.

Ajoutons que parallèlement à ces ajouts, Google a également commencé à déployer une option qui permet de copier les Doc, Sheet ou Slide chiffrés.

La mise à jour de Google Drive est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’ici quelques semaines.

