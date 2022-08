Pour préparer la Pixel Watch, Wear OS s’offre un nouveau Play Store et une version hors-ligne de Google Maps

Google a annoncé plusieurs nouveautés à venir pour son système pour montres connectées, Wear OS. La firme a ainsi présenté une nouvelle interface pour le Play Store, l'arrivée de Deezer et une version hors ligne de Google Maps.

Samsung a beau avoir présenté, mercredi 10 novembre, ses deux nouvelles montres connectées sous Wear OS, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, on s’attend encore à une annonce majeure dans ce domaine d’ici la fin de l’année.

En effet, Google doit présenter, à l’automne, sa toute première montre connectée, la Pixel Watch. Celle-ci embarquera bien évidemment le propre système d’exploitation pour montres connectées de l’éditeur d’Android, Wear OS.

Justement, alors qu’on s’attend à une présentation de la Pixel Watch en septembre ou octobre, en même temps que les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google semble doucement préparer le terrain en mettant davantage en valeur son système d’exploitation pour wearables.

Comme le rapporte le site 9to5Google, la firme de Mountain View a en effet dévoilé, lors du lancement des nouvelles montres de Samsung, certaines nouveautés à venir pour son système. Des nouveautés qui profiteront aussi bien aux possesseurs de montres du constructeur coréen qu’à ceux de la future Pixel Watch.

Un Play Store modifié, l’arrivée de Deezer et les cartes hors-ligne pour Google Maps

Parmi les nouveautés prévues, on peut notamment citer une refonte du Play Store pour Wear OS. Il s’agira de la deuxième modification majeure de l’interface pour montres connectées du Play Store après une mise à jour graphique d’importance déployée en juillet 2021. La nouvelle mise à jour annoncée mercredi par Google va permettre de mieux mettre en avant des sélections d’applications, de voir les plus tendances et de profiter de recommandations en fonction e l’utilisateur.

Google a également profité de l’événement pour annoncer quelques ajouts de fonctionnalités et d’applications plus que bienvenues. C’est notamment le cas du côté des applications de streaming de musique. Si Spotify ou YouTube Music étaient déjà proposées pour les montres Wear OS, ce sera également le cas de Deezer et de Soundcloud dont le déploiement est prévu plus tard dans l’année.

Toujours dans le domaine des applications, Google a annoncé l’arrivée d’une fonction particulièrement pratique pour Google Maps : le téléchargement de cartes hors-ligne. Il ne sera ainsi plus nécessaire d’avoir son smartphone avec soi ou de profiter d’une montre compatible 4G pour pouvoir naviguer sur une carte Google Maps sur sa montre. L’application de cartographie de Google permettra ainsi de télécharger les cartes en mode hors ligne pour pouvoir les consulter a posteriori. Là aussi, Google annonce que cette fonction de Google Maps pour Wear OS arrivera « plus tard dans l’année ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.