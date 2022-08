Google Pixel 7 et 7 Pro : vers des variants plus ou moins connectés en fonction de vos besoins

Les Pixel 7 et 7 Pro sont passés par la certification de la FCC. On en apprend ainsi davantage sur leur capacité en 5G ou encore sur l'Ultra Wide Band.

Si l’on sait déjà avec certitude que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sortiront à l’automne prochain, on ignore encore pas mal d’éléments sur leurs capacités réelles.

Heureusement, la saison de la certification arrive pour le prochain flagship de Google, signe qu’il approche de la maturité et que sa sortie est pour bientôt.

L’Ultra Wide Band reste réservé au Pro

Une certification auprès de la FCC a attiré l’œil de 9to5Google. On y découvre notamment les dispositions en termes de connectivité des futurs téléphones. Première information importante, l’Ultra Wide Band (UWB) devrait rester une exclusivité du Pixel 7 Pro, exactement comme pour la série des Pixel 6.

Cela peut paraitre étonnant, étant donné qu’on sait que la firme de Mountain View travaille à une intégration native de l’Ultra Wide Band sur Android 13. Pour rappel, l’Ultra Wide Band permet d’accroitre la « précision de la localisation spatiale » (avec des traqueurs Bluetooth par exemple) ou encore le partage de proximité avec des « clés de voiture numérique » peut-on lire sur 9to5.

Autre élément important : Google devrait proposer divers variants des téléphones, certaines avec une compatibilité classique 5G, et d’autres pouvant profiter des mmWave. Étant donné qu’en France, les bandes mmWave ne sont pas encore exploitées par les opérateurs, il ne serait pas étonnant que seuls les variants sub-6 soient commercialisés par chez nous.

Qu’attendre de Pixel 7 et 7 Pro

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro reprendront ce qui a fait le succès des Pixel 6 et 6 Pro, avec l’ajout notable d’un bloc photo en aluminium, d’une nouvelle puce Tensor 2 ou encore un écran légèrement plus petit sur le modèle le plus petit.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.