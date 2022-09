Google Photos : une grosse mise à jour a lieu, voici les nouveautés

Google a effectué une importante mise à jour de Google Photos, et tout particulièrement du carrousel « Memories ». Au programme : des souvenirs plus faciles à partager, plus de vidéos suggérées et de nouveaux collages.

C’est la plus importante mise à jour de « Memories » jamais réalisée depuis son lancement il y a trois ans, assure Google. Ce carrousel disponible sur l’interface principale supérieure de Google Photos vous plonge dans vos vieux souvenirs via une sélection de photos que vous pouvez alors faire défiler. Pour une bonne dose de nostalgie.

En ce mois de septembre 2022, le groupe californien y a ajouté de nombreuses nouveautés via une mise à jour en cours de déploiement. Pour commencer, « Memories » va faire le choix de vous montrer plus de vidéos. Plus que cela, il va aussi mettre en avant les meilleurs extraits de vos vidéos les plus longues.

Un nouvel effet zoomé du plus bel effet

Google explique vouloir vous faire revivre les moments les plus significatifs. Quant aux photos fixes, un nouvel effet zoomé est désormais de la partie, et ce afin « d’apporter du mouvement » à votre souvenir. La firme de Mountain View nous montre tout cela en vidéo avec un exemple concret, qui, disons-le, est du plus bel effet.

Le mois prochain, de la musique instrumentale – sans voix, donc – s’invitera également sur certaines photos. On imagine que Google cherchera à accentuer l’aspect nostalgique d’une image. De plus, une nouvelle fonction nommée « Styles » ajoute un cadre qui devrait vous rappeler vos années primaire, collège ou lycée.

Un partage plus large

La firme de Mountain View ajoute une nouvelle option de partage à « Memories » : plus question de partager une seule et unique photo à un proche, il sera désormais possible de lui envoyer l’entièreté du souvenir – généralement composée de plusieurs dizaines de photos — via le bouton « Partager le souvenir ». Cette fonction est déjà disponible et fonctionnelle après vérification.

En revanche, elle demeure exclusive aux appareils Android dans un premier temps. Pour les utilisateurs iOS et le Web, il faudra encore patienter – Google ne dit pas combien de temps. Enfin, de nouveaux collages aux divers styles (colorés, arrondis, pellicule) font leur apparition sur Android et iOS. Nous n’avons pas encore pu les expérimenter.

Dans tous les cas, pensez à vérifier si votre application Google Photos est éligible à une mise à jour. Si c’est le cas, on vous conseille de la télécharger pour profiter de toutes ces nouveautés.

