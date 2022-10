YouTube Premium Family : grosse hausse de prix, mais la France n’est pas (encore) touchée

Aux États-Unis, Google a augmenté le prix de l’abonnement YouTube Premium Family. Cette hausse tarifaire pourrait toucher la France d’ici la fin de l’année.

Voilà une petite hausse qui pourrait faire grincer des dents à plus d’un et plus d’une. Aux États-Unis, l’abonnement YouTube Premium Family fait l’objet d’une augmentation tarifaire d’environ 23 %, passant de 17,99 à 22,99 dollars, peut-on lire dans les colonnes d’Android Authority. Ce bond interviendra le 21 novembre 2022.

Comme de nombreux autres clients, le média a appris la nouvelle via un mail envoyé par Google. Pour rappel, le forfait YouTube Premium Family vous donne accès à plusieurs avantages intéressants à partager avec cinq membres de votre foyer : un accès à YouTube Music, aucune publicité sur YouTube ou encore la lecture de vidéos en arrière-plan.

Quid de la France ?

La firme de Mountain View avance plusieurs raisons pour justifier ce choix. Elle le juge nécessaire pour continuer à fournir un service et des fonctionnalités de qualité, mais aussi développer toujours plus de fonctions et soutenir les créateurs de la plateforme. Un discours bien marketing, en somme.

Risque-t-on de subir cette augmentation en France ? Probablement, bien qu’aucune confirmation officielle ne permette de l’attester. Google a pour habitude d’opérer des changements d’abord aux États-Unis, avant de les déployer sur d’autres marchés dans un second temps.

YouTube dans la tourmente

En France, l’abonnement YouTube Premium Family coûte la somme de 17,99 euros à l’heure d’écrire ces lignes. En cas de hausse, il pourrait se calquer sur le tarif américain pour s’élever à 23,99 euros.

Ces derniers temps, YouTube ne s’attire pas la meilleure des publicités : pendant plusieurs semaines, la plateforme a rendu payante la qualité 4K. Il fallait alors obligatoirement s’abonner à YouTube Premium pour en profiter. L’entreprise a finalement mis fin à cette expérimentation, visiblement peu convaincante et pas au goût de la communauté.

