L’application Google Street View devrait bientôt disparaître

Selon les trouvailles de « 9to5Google », l’application Google Street View devrait disparaître le 31 mars 2023. Ce service de navigation virtuelle étant disponible sur Google Maps, la firme de Mountain View n’y verrait plus d’intérêt de le faire cohabiter avec une app dédiée.

Pour sûr, Google Street View a marqué plusieurs générations au moment de sa sortie en mai 2007. Ce service de navigation virtuelle était à l’époque impressionnant, lui qui nous téléportait d’un bout à l’autre de la planète en quelques clics. Depuis, le groupe californien a ratissé les villes du monde entier pour cartographier la Terre.

En 2015, et alors que l’ère des smartphones a été lancée depuis presque 10 ans déjà, Google a décidé de lui consacrer une application dédiée sur Android. Sur le PlayStore, Street View a été téléchargée plus d’un milliard de fois tout de même. C’est dire le succès de cet outil, qui est même devenu collaboratif avec le temps.

Une échéance fixée

Néanmoins, l’application Street View a-t-elle encore du sens alors que Google Maps intègre nativement cette fonction ? Aujourd’hui, Maps est l’une des plateformes les plus utilisées dans le monde pour trouver son chemin ou repérer un lieu. Avec Street View proposée en option, la présence de l’app en elle-même perdait quelque peu de son sens.

C’est pourquoi Google devrait visiblement la retirer des boutiques d’applications, si l’on en croit les trouvailles de 9to5Google faites dans la version 2.0.0.484371618 de Street View. Le média y a découvert un programme d’arrêt qui prévoit de mettre un terme au service, et ce, dès le 31 mars 2023.

Plus de douze années d’existence

Si tel est le cas, l’application Street View aurait vécu sept belles années et demie. Pour les contributeurs qui avaient l’habitude de poster des images, une alternative est toujours possible avec Street View Studio. En revanche, la fonction « Photo Paths » devrait quant à elle disparaître. Cet outil permet à n’importe qui possédant un smartphone de poster des photos de 2D de routes et chemins n’ayant jamais été explorés par Google.

Le fait est qu’une petite page se tournera si Google réduit définitivement au silence l’application Street View. L’entreprise pourrait communiquer dessus début 2023 si telle est son intention.

