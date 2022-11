Google Messages devrait bientôt se mettre à la page au niveau des émojis

Une nouvelle version bêta de Google Messages met à l’honneur les réactions-émojis. Certains petits chanceux ont ainsi pu tester le tout nouveau panel d’émojis mis à leur disposition, en lieu et place des sept petits choix jusque-là disponibles.

Les émojis font partie intégrante de notre quotidien numérique. Que ce soit pour accentuer une réaction, faire passer un message subliminal ou mettre les formes lorsque cela est nécessaire, ces petites réactions sont devenues omniprésentes dans nos échanges tant personnels que professionnels.

Jusqu’ici, Google Messages se montrait relativement limité à ce niveau-là. Seuls sept émojis étaient disponibles pour réagir à un message RCS. Les voici : 👍😍😂😮😥😠👎. Ce choix relativement restreint est un petit handicap face à la concurrence, bien plus généreuse en la matière – on pense notamment à WhatsApp et Messenger.

Du concret

Fort heureusement, la donne devrait changer et Google Messages compte bien se mettre à la page. En effet, l’application de messagerie vous permettra à l’avenir de réagir avec n’importe quel émoji. C’est en tout cas ce que laisse fortement penser la nouvelle version bêta du service, mise en exergue par 9to5Google.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

D’après le média, des premiers utilisateurs ont réussi à tester cette nouveauté, dont on avait déjà entendu parler en septembre mais qui était jusque-là au stade développement. Ici, Google la rend beaucoup plus concrète en la déployant à une poignée de petits bêta testeurs. Des captures d’écran ont même été partagées.

Bientôt pour le grand public ?

Comme vous pouvez le constater, l’émoji « pouce vers le bas » disparaît au profit d’un émoji neutre affublé d’un petit plus. En cliquant dessus, vous avez alors accès à une bibliothèque complète d’émojis en tous genres, qui est évidemment bien mieux adaptée aux diverses situations que vous pouvez rencontrer.

À l’heure d’écrire ces lignes, cette nouveauté n’est pas encore disponible pour le grand public. Mais il y a fort à parier que le géant californien la déploie à une plus large échelle dans les mois à venir. On attend aussi avec impatience la transcription des messages vocaux évoquée en septembre, ainsi que le défilement vertical des photos.

