Google Messages prépare 3 nouveautés importantes qui vont vous faciliter la vie

D’après les trouvailles de 9to5Google, l’application de messagerie Google Messages s’apprêterait à accueillir toute une flopée de nouveautés. Parmi elles, la possibilité de transcrire un message vocal reçu.

Sur Android, Google Messages est l’une des applications phares du système. Libre à chacun d’utiliser d’autres plateformes telles que Messenger, WhatsApp, Instagram ou encore Telegram. Sauf que le service messagerie de Google devrait accueillir trois nouvelles fonctionnalités pour le moins pertinentes, d’après les trouvailles de 9to5Google.

Transcription des messages vocaux

La première nouveauté concerne plus précisément les messages vocaux que vous recevez. Dans l’idée, Google Messages serait capable de les transcrire afin de vous fournir une version orale d’un côté, et manuscrite de l’autre. Une excellente idée qui pourrait s’avérer très pratique si vous recevez un message vocal en pleine réunion, par exemple.

Si la fonctionnalité n’a pas encore été déployée, 9to5Google a pu la forcer et l’activer manuellement. Au total, deux options de transcription seraient proposées aux utilisateurs : soit la note vocale est automatiquement transcrite par défaut, soit un bouton « Transcrire » permet de la lancer soi-même.

D’après le média américain, Google Messages se montre relativement efficace en la matière, et parvient même à placer de la ponctuation comme une virgule en cas de courte pause. On sent ici toute la puissance de l’intelligence artificielle de Google. En revanche, sur un long message vocal de 13 secondes, le système serait un peu long à la détente.

Toujours plus d’émojis

Deux autres nouveautés ont été dénichées au sein de la bêta. Lors d’un échange de messages RCS, vous pourriez être en mesure de réagir avec n’importe quel émoji – comme l’a rendu possible WhatsApp plus tôt cette année. Aujourd’hui, seuls six émojis sont proposés à l’utilisateur.

En lieu et place de l’émoji « pouce vers le bas », une icône « Emoji + » vous donnerait accès à tous les autres émojis disponibles sur la plateforme. Cette fonction a été testée par 9to5Google : elle est fonctionnelle et même en cours de déploiement.

Défilement vertical

Enfin, la galerie photos ferait de son côté l’objet d’une refonte pertinente. Jusque-là, une vue horizontale s’offre à vous lorsque vous cliquez sur le bouton « Galerie photos ». Une vue peu ergonomique et peu optimisée pour la bonne visibilité globale de votre galerie. Google changerait alors son fusil d’épaule avec une vue verticale plus sensée.

En effet, le défilement vertical est aujourd’hui chose courante sur nos applications. C’est donc à la fois moins dépaysant et plus naturel pour n’importe quel utilisateur d’en user pour la navigation.

