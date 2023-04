Google veut vous pousser à jouer sur l’écran de votre montre connectée

Google a revu l'organisation de son Play Store pour mieux mettre en avant les jeux mobiles proposées sur son système Wear OS.

Décidément, ce mois d’avril 2023 a comme un air de mars 2014, aux premières heures des montres connectées. Après Samsung qui a ressorti un navigateur Internet pour ses smartwatch, c’est au tour de Google de mettre en avant un usage que l’on pensait abandonné sur les toquantes numériques : les jeux mobiles.

Comme l’a repéré le site 9to5Google, spécialisé dans l’actualité de la firme de Mountain View, Google a décidé de réorganiser sa boutique d’applications à destination des montres connectées afin de mieux mettre en valeur les jeux mobiles sur Wear OS.

Cette nouvelle organisation s’inscrit en fait dans une refonte du Play Store pour que la boutique soit mieux organisée non seulement pour les smartphones, mais également pour les autres appareils basés sur Android. Après les téléviseurs sous Android TV ou Google TV, c’est désormais au tour des montres connectées d’être mises en avant. Pour trouver la rubrique du Play Store dédiée aux applications pour montres connectées directement depuis un smartphone, il suffit de se rendre dans l’onglet « autres appareils », puis de sélectionner le case « montre ».

Deux types de jeux mis en avant dans le Play Store

Depuis cet écran sur smartphone, on va retrouver plusieurs catégories éditorialisées avec des « applis essentielles » et souvent utilisées sur montres connectées comme Cardiogram, Calm, Peloton ou Komoot, une sélection de cadrans et, surtout, en haut de l’écran, des jeux pour montres connectées avec deux catégories mises en avant : « jeux détente pour votre montre » et « jeux stimulants partout ». La première partie regroupe des jeux censés réduire votre stress comme Hex, Circle Pong ou Arrow, tandis que la seconde rubrique propose des jeux plus variés comme 2048, Galactica ou… Combat Wear 2, un jeu de rôle en vue du dessus.

Depuis plusieurs années, les constructeurs de montres connectées ont pour la plupart réorienté l’usage de leurs montres connectées vers le sport ou la santé et, s’il subsiste encore quelques applications tierces pour écouter de la musique ou trouver son itinéraire, le petit écran des smartwatch n’est pas le plus adapté pour le jeu mobile. En 2014, on pouvait retrouver des jeux de tir sur montre connectée. En 2023, il faut bien concéder que c’est un usage bien plus accessoire de ces appareils.

