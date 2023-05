Le Pixel 7a possède une fonction pratique que même le Pixel 7 n’a pas

Tout juste sorti, le Pixel 7a dévoile progressivement ses secrets... à commencer par une option bien pratique qu'il est le seul à avoir pour le moment.

Pas besoin d’acheter un smartphone ultra haut de gamme pour bénéficier de fonctions inédites. Google le prouve avec son tout récent Pixel 7a qui, malgré son positionnement milieu de gamme, se montre bien malin.

Le vibreur infernal

Votre téléphone est-il plutôt en mode sonnerie, vibreur ou silencieux ? Si vous faites partie de la seconde catégorie, vous avez surement déjà expérimenté certains des aléas du mode vibreur. Parmi eux, on peut notamment citer la vibration fantôme qui vous fait vérifier votre téléphone régulièrement même sans nouvelle alerte, mais également la vibration trop bruyante.

Lorsque le smartphone est posé sur une surface molle, tenu dans la main ou gardé dans une poche, le mode vibreur est bien pratique, mais lorsqu’il est posé sur un bureau… c’est une autre histoire. Les vibrations ont ainsi tendance à retentir avec fracas dans une cacophonie désagréable, alors même que vous voyez bien à l’écran que vous recevez une notification ou un appel.

Un vibreur… adaptatif

Nous ne l’avons pas remarqué lors de notre test du Pixel 7a, mais le petit dernier de Google possède une fonction bien utile dans ces cas-là : le vibreur adaptatif. Logée dans les paramètres du téléphone, dans la catégorie « Vibreur et retour haptique » de « Son et vibreur », cette option est plutôt bien pensée. Sur le site de Google, on peut lire que « vous pouvez contrôler la puissance du retour haptique des alertes (vibreur) lorsque votre téléphone est immobile et tourné vers le haut ».

En se basant sur l’accéléromètre du téléphone ainsi que ses autres capteurs, le Pixel 7a prend conscience qu’il n’a pas besoin de vibreur comme un sourd pour attirer votre attention. Il se montrera par conséquent plus discret et évitera ainsi d’alerter tout l’open space. Seul bémol : il est impossible de régler avec précision la puissance du vibreur.

Une exclusivité du Pixel 7a

Cette nouveauté est bel et bien présente sur le Pixel 7a, mais n’existe pas sur les autres smartphones de la marque. Pas même sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. On ne désespère pas cependant de voir arriver ce vibreur adaptatif sur les autres smartphones Android par le biais d’une mise à jour dans les semaines ou les mois qui arrivent.

