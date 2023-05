Lorsqu’on parle de photographie, le Google Pixel 7a fait jeu égal avec l’iPhone 14 et le Samsung Galaxy S23

Le Google Pixel 7a, dernier-né de la famille de smartphones de Google, a récemment été passé au crible par DxOMark. Ils ont choisi de mettre le Pixel 7a en comparaison directe avec l'iPhone 14 d'Apple, ce qui a donné lieu à des résultats révélateurs.

Le Google Pixel 7a, le dernier-né de la gamme de smartphones de Google, a récemment été soumis à une batterie de tests rigoureux par Dxomark, une entreprise renommée pour ses analyses approfondies des appareils photo et des écrans des smartphones. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’ils ont choisi de comparer le Pixel 7a à l’un des smartphones les plus chers du marché, l’iPhone 14 d’Apple, mais aussi le Samsung Galaxy S23.

Le Pixel 7a est le dernier smartphone de milieu de gamme de Google, qui a toujours cherché à fournir des performances de haut niveau à un prix abordable. Le Pixel 7a semble continuer cette tendance, offrant une variété de caractéristiques impressionnantes à un prix qui est presque la moitié de celui de l’iPhone 14.

À égalité avec l’iPhone 14 et le Samsung Galaxy S23

Dxomark a noté le Pixel 7a, attribuant un score impressionnant de 133 points en photographie et vidéo, le mettant à égalité avec l’iPhone 14 et le Samsung Galaxy S23. Il convient de noter que le Pixel 7a dépasse même le Pixel 6a de 11 points et le Pixel 7 de 7 points. C’est particulièrement impressionnant lorsque l’on considère que le Pixel 7a est considéré comme un smartphone de milieu de gamme, alors que l’iPhone 14 est un produit haut de gamme.

L’analyse de Dxomark a révélé que, bien que le Pixel 7a ne soit pas tout à fait à la hauteur de l’iPhone 14 en termes de qualité vidéo, en raison de problèmes tels que le bruit de l’image, la balance des blancs instable et la sous-exposition partielle, il offre des photos de meilleure qualité à bien des égards. Son appareil photo principal de 64 mégapixels a réussi à prendre des photos avec un zoom numérique bien meilleur que l’appareil photo principal de 12 mégapixels de l’iPhone 14. De plus, son appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels a enregistré des images plus détaillées et avec moins de bruit d’image en comparaison.

En ce qui concerne l’affichage, le Pixel 7a a également obtenu des résultats impressionnants. Son panneau OLED de 6,1 pouces, 90 Hz, 1080p+ a obtenu 140 points, exactement comme le Pixel 7 classique, mais a réussi à surpasser l’iPhone 14 d’Apple d’au moins un point. C’est particulièrement impressionnant compte tenu de la différence de prix entre les deux appareils. Cependant, il convient de noter que le Pixel 7a n’est pas sans défauts. Dxomark a critiqué le fait que la luminosité de 1 157 nits du Pixel 7a ne peut pas tout à fait suivre les dalles AMOLED les plus brillantes du marché. Ils ont également noté que des détails dans les ombres étaient perdus lors de l’affichage de vidéos HDR.

Google offre un excellent rapport qualité-prix avec son Pixel 7a, et c’est exactement ce que l’on a noté dans notre test. Le smartphone, malgré son étiquette de prix nettement inférieure à celle de l’iPhone 14, ne fait pas de compromis significatifs en termes de performances ou de qualité.



