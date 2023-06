Pixel Watch : des utilisateurs en ont plein le dos des soucis de conception

Depuis plusieurs semaines, plusieurs utilisateurs ont témoigné de problèmes de conception de la Pixel Watch avec un dos qui se décolle du reste du boîtier.

Si la Google Pixel Watch lancée en fin d’année dernière pêchait par une autonomie trop faible et des fonctions encore assez limitées, la montre connectée de Google avait cependant séduit par son design tout en rondeur et son aspect lisse en forme de petit galet. Néanmoins, il semble que ce choix de conception ne soit pas sans poser de problème.

Comme le rapporte le site Android Police, depuis quelques semaines, plusieurs témoignages émergent sur Twitter ou Reddit de la part d’utilisateurs de Google Pixel Watch regrettant que leur montre se démonte toute seule et que le dos se décolle du reste du châssis.

Il pourrait s’agir d’un problème au niveau de la colle utilisée pour souder les deux parties de la coque qui réagirait mal et serait dissoute en cas de forte transpiration de l’utilisateur. Sur le réseau social Reddit, au moins trois utilisateurs ont partagé des images du dos de leur montre qui semble s’être détaché tout seul de la coque.

Thanks to my excessive sweating (I believe) the glue on the back of my pixel watch dissolved and the back has popped off. pic.twitter.com/ltUQauXC4I

— SuperSanusi (@supersanusi) May 30, 2023