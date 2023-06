Pixel 8 : Google aurait amélioré le principal composant pour vous en mettre plein les yeux

Malgré un design proche de leurs prédécesseurs à première vue, les Google Pixel 8 et 8 Pro pourraient bien avoir des écrans bien différents. Plus lumineux, plus économes.

Les écrans sur les smartphones sont sans aucun doute l’élément de la fiche technique avec lequel on interagit le plus sans même s’en rendre compte. Les Google Pixel 8 et 8 Pro devraient faire le plein de nouveautés de ce côté-là. Une idée d’autant plus chic que les Pixel 7 et 7 Pro accusait un certain retard, avec des écrans certes bien calibrés, mais manquant de luminosité et de couleurs.

Android Authority a mis la main sur de nombreuses informations, à commencer par taille des écrans qui devraient évoluer.

Le Pixel 8 devrait ainsi passer d’un écran 6,31 pouces à 6,17 pouces. De quoi ravir les fans de petits formats. En outre, sa luminosité passerait à 1400 nits et son taux de rafraichissement maximal, rattrapé par le Pixel 7a, passerait logiquement à 120 Hz.

Pour le Pixel 8 Pro, les changements seraient plus à la marge. Une dalle quasiment de la même taille, 6,70 pouces, mais une définition plus petite (1344 x 2992), le tout sans doute pour atteindre une luminosité en HDR de 1600 nits. On devrait donc y gagner au change, la luminosité étant un point beaucoup plus visible que quelques pixels en moins sur un aussi petit écran.

Un rafraichissement plus bas

Mais ce n’est pas tout, Google aurait aussi changé le format de ses écrans. Dans les deux cas, on remarque que les coins seraient plus carrés. En outre, le Pixel 8 Pro aurait bien laissé tomber l’écran incurvé pour passer sur un écran plat. De quoi faire plaisir à celles et ceux qui ne supportent pas cette technologie.

Dernier élément intéressant, le rafraichissement variable devrait être amélioré. Les Pixel 7 et 7 Pro pouvaient tous deux varier entre 30 Hz, 60 Hz et leur rafraichissement maximum, 90 et 120 Hz. Le Pixel 8 devrait pouvoir descendre jusqu’à 10 Hz tandis que le Pixel 8 Pro devrait aller chercher 5 Hz.

De quoi gagner en autonomie sur le papier, mais surtout de quoi prouver que, ça y est, Google semble avoir mis la main à la poche pour améliorer ses écrans. On n’est pas encore dans le haut du panier avec un rafraichissement capable de descendre jusqu’à 1 Hz, mais Google veut sans doute conserver son tarif intéressant.

