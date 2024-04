Android : réinstaller vos apps quand vous changez de smartphone sera désormais moins laborieux

Vous pouvez maintenant télécharger et installer deux applications en même temps sur le Google Play Store. Cette fonctionnalité ne concerne pour l'instant pas les mises à jour d'apps.

Cela fait plus de 5 ans que Google expérimente une mise à jour bénéfique pour son Play Store : la possibilité de télécharger et mettre à jour plusieurs applications en même temps.

Si une telle fonctionnalité vous semble évidente en 2024, elle ne l’est que pour les utilisateurs d’iPhone qui peuvent en effectuer jusqu’à trois en même temps.

Il semblerait que Google ait enfin terminé ses tests (il était temps) pour permettre aux smartphones Android de télécharger et installer plusieurs applications en même temps, avec cependant une limitation assez importante.

Télécharger et installer deux applications en même temps

Depuis ce week-end, il est maintenant possible de télécharger et installer deux applications en simultanée (via 9to5Google), il n’est plus nécessaire d’attendre que la première se termine pour que l’autre puisse entamer son téléchargement.

Source : Frandroid Source : 9to5google

Cette mise à jour franchement bien pratique ne s’applique cependant que pour les nouvelles installations, les mises à jour ne sont pas concernées. Nous avons testé le téléchargement de deux applications en plus d’en mettre à jour une troisième et cette dernière restait bien en attente.

Sachant que les mises à jour sont bien plus fréquentes que les téléchargements initiaux, cette limitation rend la fonctionnalité moins utile au quotidien. Cela pourra cependant s’avérer utile lorsque vous changez de smartphone et réinstallez toutes vos applications manuellement.

Mais on imagine que les mises à jour dans le Play Store seront bientôt concernées et que Google est en train de tester l’impact de ce nouveau comportement sur ses serveurs avant de le déployer entièrement. Vous devriez déjà pouvoir tester la fonctionnalité au sein de la dernière version du Google Play Store sur Android 14.