Finies les échos désagréables dans les réunions Google Meet

Google Meet ajoute une fonction à son application qui permet de synchroniser le son des haut-parleurs et des microphones lorsque plusieurs appareils sont situés à proximité les uns des autres. De quoi éviter les échos très désagréables lors des réunions en visioconférence.

On la connaît la situation : tout le monde se connecte à la réunion Google Meet, et parfois plusieurs personnes qui sont dans la même pièce. C’est souvent plus pratique pour pouvoir écrire dans le chat (bien que Google Meet dispose d’une fonction compagnon pour ne rejoindre que la discussion textuelle). C’est là que Google ajoute une fonction à son application de visioconférence pour éviter que ça résonne dans vos oreilles.

Un « audio adaptatif » qui s’ajoute à Google Meet

C’est sur le blog de Google Workspace que l’on apprend l’arrivée de l’audio adaptatif sur Google Meet. La promesse : « vous et votre équipe pouvez participer à Google Meet à l’aide de plusieurs ordinateurs portables proches les uns des autres, sans échos ni retour audio gênants. » En fait, la fonction détecte automatiquement s’il y a plusieurs personnes participantes dans une même pièce : l’application se charge de synchroniser les microphones et les haut-parleurs.

Autre avantage avancé : cela évite d’avoir à s’entasser sur une seule machine pour suivre la réunion. Selon Google enfin, cela permet « aux organisations d’utiliser des espaces de réunion atypiques tels que des salons, des cafés et d’autres lieux improvisés », puisqu’il n’y a pas besoin de matériel supplémentaire que des ordinateurs.

Tout le monde ne pourra malheureusement pas en profiter

Dans son communiqué, l’éditeur de Google Meet ne mentionne que les ordinateurs portables : cela sous-entend que l’audio adaptatif n’est pas disponible sur les applications iOS et Android. La fonction n’est a priori utilisable que sur navigateur web. À noter qu’elle sera entièrement déployée à partir du 5 juin prochain. Activée par défaut, elle pourra être éteinte en allant dans les paramètres, puis dans la section audio.

Tout le monde ne pourra pas en profiter : seuls les abonnés à Google Workspace peuvent l’utiliser, avec les abonnements Gemini Enterprise, Gemini Business, Gemini Education, Gemini Education Premium et les options AI Meetings et Messaging. Il est néanmoins possible qu’à l’avenir, Google étende l’audio adaptatif à tous ses utilisateurs, y compris ceux qui ne paient pas.