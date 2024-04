Les meilleures fonctionnalités de Google Meet en 2024, mais il y a un bémol

Google a annoncé l'arrivée de Gemini dans Google Meet avec deux nouvelles fonctionnalités très intéressantes.

Google Meet, la plateforme de visioconférence de Google, vient d’annoncer l’intégration de sa meilleure fonctionnalité à ce jour. Cependant, contrairement à de nombreux services Google, celle-ci ne sera pas gratuite.

Les utilisateurs devront débourser 10 dollars par mois pour en bénéficier. Mais qu’est-ce qui justifie ce coût ? La réponse réside dans l’intelligence artificielle et plus particulièrement dans Gemini.

En effet, pas de surprise, Google Meet va bénéficier de l’intelligence artificielle, et plus particulièrement de Gemini. C’est le nom utilisé par Google pour à près tout, son chatbot mais aussi le modèle de langage derrière.

Gemini va apporter des fonctionnalités très cool à la plateforme de visioconférence. Cependant, pour profiter de ces avantages, il faudra payer, comme précisé plus haut.

Mais à quoi sert l’IA dans Google Meet ?

« Prends des notes pour moi »

Mais qu’obtient-on pour 10 dollars par mois ? Tout d’abord, et peut-être l’une des fonctionnalités les plus intéressantes, « Prends des notes pour moi ».

Cet outil, alimenté par Gemini, est capable de résumer une conversation et de dresser une liste de notes sur tout ce qui s’est passé pendant la réunion. Peu importe le nombre d’utilisateurs présents, Gemini prend en compte le contexte de l’ensemble de la discussion pour produire un document résumant les détails discutés. Notez que des outils font déjà ça très bien, comme Tactiq.io. Néanmoins, Gemini sera intégré nativement dans Meet.

« Traduire pour moi »

Mais ce n’est pas tout. Avec « Traduire pour moi », Google Meet propose la traduction automatique et instantanée des sous-titres.

Cette fonctionnalité devrait réduire les barrières linguistiques dans Google Meet, puisque l’IA peut traduire et retranscrire, en temps réel, l’intégralité de la conversation sur les deux écrans. Elle propose un total de 96 langues, ce qui se traduit par 4 600 paires de langues disponibles. De plus, elle inclut également la possibilité de transcrire l’intégralité de la conversation, de la résumer et de la télécharger dans un document texte.

Malheureusement, Google aurait pu aller encore plus loin en faisant de la traduction labiale, ils savent le faire : ils avaient montré Universal Translator en mai 2023.

Quand est-ce que cela sera disponible ?

Google a confirmé que l’outil de traduction sera opérationnel en juin de cette année. En attendant, la prise de notes automatique est prête et, à partir d’aujourd’hui, elle peut être intégrée aux différents forfaits Google Workspace. Mais, il faut débourser 10 dollars par mois et par utilisateur.