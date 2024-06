YouTube récupère une des bonnes fonctions de Twitter

Pour permettre de mieux modérer ses vidéos, YouTube va faire appel à la force de la communauté, comme le fait déjà Twitter.

Quelques semaines avant le rachat par Elon Musk, Twitter a mis en place une fonction plutôt appréciée et de plus en plus utilisée : les notes de communautés. Elles permettent d’afficher un texte de remise en contexte pour annoter ou corriger la publication d’une personne, sans demander son accord. Une manœuvre qui permet de contribuer à endiguer les fausses informations, même si les notes de communautés sont parfois détournées de leur but premier.

C’est désormais Google qui aimerait s’inspirer de cette initiative pour sa plateforme qui s’approche le plus d’un réseau social : YouTube.

Cette vidéo est-elle parodique ?

Google prévient, il s’agit pour le moment d’une fonction expérimentale et seulement aux États-Unis, en anglais et sur mobile. Il s’agit d’une première phase pilote pour tester le système et récupérer les retours.

Google va donc inviter une première vague d’utilisateurs et d’utilisatrices de YouTube pour les inviter à écrire des notes sous les vidéos. Comme sur Twitter, le but est d’adopter un langage neutre et d’indiquer des sources pour ajouter du contexte à un propos tenu dans la vidéo. Les internautes pourront, par exemple, indiquer si une vidéo est en réalité parodique, ou si au contraire elle tente de propager une fausse information.

Sur Twitter, cette fonction a parfois été détournée. Notamment pour critiquer les propos de personnalités politiques sans réellement comprendre l’extrait pointé du doigt. Puisque la note apparaît sur la base d’une mobilisation de groupe, son détournement est plus simple dans des milieux très mobilisés.

Reste à voir comment Google compte modérer son propre système. On imagine que le service devrait se généraliser dans les mois à venir.