Google Podcasts disparaît et on y perd des plumes

Google a initié l’arrêt de son service Google Podcasts le 23 juin 2024. Si vous pouvez encore y accéder à l’heure actuelle, vous n’avez que jusqu’au 29 juin pour exporter tous vos flux vers une autre plateforme, Google recommandant chaudement de transiter vers YouTube Music. C’est le mouvement le plus simple et intuitif, mais pas le mieux malheureusement.

Par cette décision de fermer un service de plus, Google navigue toujours vers une centralisation de ses données. Son objectif est double :

centraliser les podcasts au sein de YouTube Music pour simplifier son offre

éviter les doublons puisque les créateurs de contenus uploader leurs oeuvres en même temps sur Google Podcasts et YouTube Music

proposer des outils avancés pour ces créateurs

Je suis personnellement utilisateur de Google Podcasts et j’y trouvais tout ce dont j’avais besoin. La transition vers YouTube Music n’a pas été sans heurts. Si on récupère aisément le fichier OPML qui permet d’effectuer la bascule vers celui-ci ou un concurrent, les fonctions proposées par YouTube Music sont plus limitées pour le moment.

YouTube Music n’est pas optimal, quelles alternatives ?

Le champ recherche n’est pas complet. La recherche du podcast ZQSD ne renvoie ainsi que vers Silence on joue. On perd aussi tout l’historique de lecture de ses podcasts et impossible d’indiquer qu’un épisode a déjà été lu. Un gros manque que l’on comble avec les offres concurrentes.

Il existe de nombreuses alternatives à Google Podcasts et YouTube Music, mais la plupart sont avec publicités et/ou payantes. Dans l’écosystème Apple, on se tourne naturellement vers Apple Podcasts et pour Android, la solution libre AntennaPod nous semble la plus probante. Toutes deux permettent une lecture tant sur mobile via application que sur ordinateur avec un lecteur Web.

