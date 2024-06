Gmail : ça y est, Google commence à saupoudrer Gemini sur nos boîtes mail

Google continue d'enrichir ses différentes applications et plateformes en y ajoutant toujours plus d'IA. Cette fois, la firme annonce l'arrivée d'une barre latérale Gemini sur Gmail, capable de faire le résumé d'un mail… mais pas seulement.

Google veut vous filer un coup de pouce toujours plus appuyé sur la version web de Gmail, et quoi de mieux pour ce faire qu’une dose d’IA supplémentaire ? Cette semaine, la firme a ainsi annoncé le déploiement sur sa messagerie d’une barre latérale, motorisée par sa solution Gemini, récemment introduite en France. Animée par l’IA du groupe, cette dernière permettra notamment de faire le résumé d’un mail, de résumer en quelques lignes les points clés de longs échanges fastidieux, mais aussi de rédiger des emails à votre place (sous la forme de brouillons à remanier au besoin).

Google promet que l’intégration de Gemini sur Gmail permettra aussi d’offrir des « invites proactives », pour devancer les demandes de l’utilisateur, même si ce dernier pourra toujours interroger l’IA sous la forme de « questions libres ». De manière plus générale, la firme explique déployer ces fonctions de manière à « exploiter les modèles d’IA les plus efficaces de Google ». Parmi eux, Gemini 1.5 Pro, qui devrait également bénéficier à l’application Gmail. Elle aussi héritera en effet des résumés décrits plus haut.

Gmail s’améliore grâce à Gemini, mais pas chez tout le monde

Le gros point noir de ces changements, c’est qu’ils ne seront accessibles qu’à une petite portion des utilisateurs de Gmail. On apprend en effet qu’il faudra disposer d’un abonnement à Google Gemini pour exploiter ces nouveautés sur la messagerie du géant de Mountain View.

En l’occurence, un abonnement Google Workspace est requis, avec un module complémentaire Gemini Business ou Enterprise, ou bien un module complémentaire Gemini Education ou Education Premium. Un abonnement Google One AI Premium pourra également faire l’affaire, mais dans tous les cas, les utilisateurs ayant recours gratuitement à Gmail, sans rien payer d’autre à côté, ne pourront pas prétendre à cette barre latérale Gemini.

Notons qu’en parallèle, Google a aussi annoncé le déploiement de fonctionnalités basées sur Gemini dans sa suite bureautique, sur Google Docs, Sheets, Slides et Google Drive.

