Pixel Studio : les Google Pixel 9 impressionnent avec cette application de génération d’images

Lors de sa Made by Google, le constructeur américain a annoncé lancer sur ses Pixel 9 une nouvelle application : Pixel Studio. Il s’agit ni plus ni moins qu’un générateur d’images au fonctionnement assez particulier.

Source : Google

C’étaient les plus remarqués lors de la Made by Google 2024 : les Pixel 9, Pixel 9 Pro/9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Quatre smartphones, une série : bien que la conférence était aussi axée sur Gemini, les smartphones ont su tirer leur épingle du jeu. Et c’est principalement dû à l’expérience logicielle proposée. Google lance plusieurs applications sur ses nouveaux Pixel, dont Pixel Studio, une application de génération d’images par IA.

Pixel Studio : le Dall-E de Google, sur les Pixel 9

Sur tous les smartphones Pixel 9, il y aura Pixel Studio, un générateur d’images. Il permet, à l’aide d’une description textuelle, de générer l’image de son choix, qu’on peut compléter/modifier au fur et à mesure, y ajouter des stickers, du texte (avec différentes couleurs/polices), pour la partager à ses amis.

Le fonctionnement de Pixel Studio // Source : Google

Durant la Made by Google, une démonstration a été réalisée en direct. Il s’agissait de créer un petit carton d’invitation pour une soirée au bord de la plage, non loin du Golden Gate, pont iconique de San Francisco, près de là où se situe le siège de Google. Un feu, le Golden Gate derrière, le sable, etc. Tous les éléments ont été décrits par texte et l’utilisateur a pu indiquer à Pixel Studio le style d’image qu’il souhaitait (façon dessin animé ou jeu vidéo par exemple).

Un fonctionnement un peu particulier pour un générateur d’images

Un générateur d’images peut fonctionner en local, c’est-à-dire uniquement sur l’appareil qu’on utilise. Cela permet de garantir la confidentialité des images générées notamment, bien que cela impacte la qualité des images. On peut alors recourir à une solution cloud : c’est le cas le plus répandu. Mais ici, Google adopte un modèle hybride, utilisant le Tensor G4, sa nouvelle puce, ainsi que son dernier modèle de génération d’images, Imagen 3.

Un exemple de Pixel Studio // Source : Google

Attention toutefois, Pixel Studio ne sera pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues. Pour l’instant, on ignore si l’application sera disponible en France. Mais en raison de restrictions, notamment légales, on peut s’attendre à ne pas pouvoir en profiter tout de suite. On peut supposer que les Pixel 8, 8 Pro et 8a n’en profiteront pas, puisqu’ils ont une puce différente du Tensor G4. Bien qu’il ne soit pas impossible que Google leur apporte Pixel Studio un jour.