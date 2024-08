Android va augmenter les performances de certains smarpthones

Google optimise les performances des smartphones en quadruplant la taille des pages mémoire prises en charge par Android.

Via son blog de développeurs, Google annonce une mise à jour pour Android 15 qui permet de prendre en charge des pages mémoire de 16 Ko, en plus des pages de 4 Ko actuellement utilisées. Cette mise à jour vise à améliorer les performances globales du système d’exploitation.

Pourquoi c’est important ?

Les unités de gestion de la mémoire (MMU) des processeurs traduisent les adresses de mémoire sur une base de taille de page.

En utilisant des pages de 16 Ko plutôt que de 4 Ko, Android peut réduire le temps passé à gérer la mémoire, ce qui se traduit par une amélioration de la performance globale de 5 à 10%.

En outre, en faisant des pages plus grandes, cela diminue de fait le nombre de pages, réduisant par effet mécanique la « paperasse » que doit gérer le système. Il peut alors réallouer ces ressources aux applications.

Avantages pour les utilisateurs

Outre le gain de performances évoqué plus haut, cette moficiation améliore également le temps de lancement des applications. Selon Google, on pourrait tabler sur une réduction du temps de lancement des applications sous pression mémoire de 3.16% en moyenne.

Même tarif pour la consommation énergétique. Durant le lancement des applications, elle serait environ 5 % plus faible.

Enfin, le temps de démarrage du système est aussi amélioré avec un gain plus substantiel de 1,5 %.

Cette mise à jour est une étape vers des appareils Android plus rapides et plus efficaces, bien que l’impact immédiat pour les utilisateurs soit limité jusqu’à ce que plus de matériel prenne en charge cette technologie. Actuellement, Google a ouvert cette possibilité aux développeurs sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro via Android 15 QPR1 Beta 1.