Votre téléphone Google va devenir un thermomètre médical s’il est dans cette liste

Google élargit le champ des possibles du capteur de température de ses Pixel. Bientôt, les utilisateurs français pourront l’utiliser pour mesurer leur température corporelle.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : ElR – Frandroid

Apparu avec le Pixel 8 Pro, fin 2023, le capteur de température de Google ne permettait jusqu’alors aux Européens que d’évaluer la chaleur des objets. Relevant du domaine médical, la prise de température d’un être vivant avait initialement été écartée.

Il y a quelques mois, les États-Unis ont eu droit à une mise à jour le permettant suite à l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration).

Aujourd’hui, on apprend que Google a obtenu les autorisations européennes et va aussi déployer cette fonctionnalité sur le vieux continent et donc en France également.

Cela se matérialisera par une nouvelle option sur l’écran d’accueil de l’application Thermomètre : « Température corporelle » qui jouxtera « Température d’un objet ».

Une prise de température ciblée

Lors de la configuration, il sera possible d’associer cette nouvelle donnée avec l’application Fitbit. Un assistant vocal guidera l’utilisateur pas-à-pas lors de cette mesure. Il devra positionner le capteur situé à droite du module photo arrière au centre de son front et le faire glisser vers la tempe gauche ou droite.

Afin d’affiner ses mesures, l’application demandera de préciser la tranche d’âge visée : 0 à 3 mois, 3 à 36 mois ou 3 ans et plus.

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur le Pixel 8 Pro ainsi que les nouveaux Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, trois seuls smartphones de Google à embarquer un capteur de température.

La prise de température ne sera fonctionnelle qu’en utilisant une carte SIM ou une eSIM d’un opérateur localisé dans un pays autorisé.

Nous avons vérifié sur un Pixel 9 Pro XL et aucune mise à jour n’a encore été poussée. Sans doute, arrivera-t-elle progressivement dans les semaines à venir.