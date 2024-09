Grosse mise à jour de Google Maps pour améliorer Street View et les vues satellites

Google se prépare à mettre à jour ses applications Maps et Earth avec des imageries satellites encore plus précises et des vues Street View actualisées pour de nombreux pays.

Google serait sur le point de déployer deux grosses mises à jour pour ses outils Google Maps et Google Earth. Celles-ci apporteront notamment une imagerie satellite encore plus précise pour les deux applications alors que Google Street View s’enrichit dans de très nombreux pays.

Google Maps Télécharger gratuitement

Une vue satellite encore plus précise

Google Earth et Google Maps vont bientôt proposer une imagerie satellite plus claire et précise, grâce aux avancées de Google en termes d’IA. Grâce à son modèle Cloud Score+, la firme peut ainsi reconnaitre les nuages ainsi que leurs ombres pour les retirer d’une vue satellite. Selon Google, le rendu offrira désormais une « vision plus claire et précise de la Terre » sur ses deux applications.

Une nouvelle fonctionnalité s’invite d’ailleurs dans Google Earth : la possibilité de voyager dans le temps et parcourir les vues satellites et aériennes de nombreuses villes sur les 80 dernières années.

Pour aller plus loin

Google Maps ajoute le voyage dans le temps à ses fonctions sur smartphone

Google Earth Télécharger gratuitement

Google Street View se met à jour dans près de 80 pays

Google en a profité pour déployer de nouvelles imageries au sein de sa vue Street View dans de nombreux pays comme la France, l’Australie, l’Argentine, le Danemark, le Japon et bien d’autres. La fonctionnalité arrive enfin en Bosnie, en Namibie, au Liechtenstein ainsi qu’au Paraguay.

Selon Google, il s’agit là de « l’une des plus importantes mises à jour de Street View » depuis son lancement. On peut donc s’attendre à une imagerie actualisée et plus précise dans la plupart des cas.

Déploiement en attente

Les nouveautés nous sont détaillées par le très fiable site 9to5Google qui se base sur un article du blog officiel de Google désormais hors ligne. On ne doute pas de la véracité de cette mise à jour, mais celle-ci n’a pour l’instant pas de date de déploiement.

Pour aller plus loin

Google Maps sur Android Auto va devenir encore plus pratique avec cette nouvelle fonction

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !