Google lâche l’exclusivité de sa fonction phare, les Pixel et Galaxy ne sont plus seuls

La fonction d’intelligence artificielle de Google arrive sur de nouveaux smartphones.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

C’est un tout petit détail qui va compter. Circle to Search, en anglais, ou Entourer pour chercher, en français, arrive sur les smartphones de Honor. Jusque-là, cette fonction était propre aux Google Pixel ainsi qu’aux appareils de Samsung.

En faisant tomber cette exclusivité, ce sont les portes de l’intelligence artificielle de Google qui s’entrouvrent aux constructeurs de smartphones ou tablettes Android.

Comme il avait déjà porté sa gomme magique sur les appareils tiers via son application Google Photos, on peut espérer que d’autres fonctions seront aussi partagées dans le futur.

Pour l’heure, Entourer pour chercher arrive sur deux mobiles de Honor : les Magic V3 et Honor 200 Pro. Le premier l’a déjà via une mise à jour à effectuer. Le second devra attendre un peu, pour un déploiement prévu « plus tard dans l’année », indique le constructeur chinois.

Entourer pour chercher a tout d’abord été publiée sur les Galaxy S24 en début d’année, avant d’être portée sur les Pixel 8 et le milieu de gamme de Samsung et de Google.

Véritable porte-étendard du savoir-faire IA de Google, cette fonction doit arriver sur d’autres appareils dans les prochains mois. Google avait indiqué en mai dernier que d’ici la fin de l’année, elle serait disponible sur plus de 200 millions d’appareils.