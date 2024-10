Google mettrait un peu de Pixel 4 dans les Pixel 11 de 2026

Avec son Tensor G6, Google pourrait bien remettre au goût du jour une des idées de son capteur Soli.

Si l’on parle de plus en plus des possibilités du Tensor G5, premier vrai SoC de Google, son successeur n’est pas en reste. Avec le Tensor G6 et les Pixel 11, Google remettrait au goût du jour une fonction innovante du Pixel 4.

Si l’on connaît Face ID depuis 2017, avec l’apparition de l’iPhone X, il faut aussi se souvenir que Google a tenté de reproduire un système similaire avec son capteur Soli qui reconnaissait également les mouvements. Pas très convaincant et trop cher, il avait été abandonné dès le Pixel 5.

Aujourd’hui, on apprend que Google souhaiterait doper la sécurité de sa reconnaissance faciale, encore 2D comme la plupart des smartphones actuels (excepté Honor et Apple). Kamila @Wojciechowska, reconnue pour ses informations pertinentes sur les Pixel, indique sur Android Authority que Google pourrait ajouter une caméra infrarouge sous l’écran des Pixel 11.

Aussi puissant que Face ID

Dans les documents que nos confrères disent avoir pu consulter, est évoqué « le processeur de signal d’image (ISP) du Google Tensor G6 bénéficiera de la prise en charge d’un système de caméra infrarouge sous l’écran », écrit Kamila Wojciechowska.

Elle ajoute que cet ISP serait aussi moins gourmand en énergie. Bien évidemment, on ne parle ici que d’une technologie. Cela ne signifie pas que Google l’implémentera dans ses prochaines générations de smartphones, mais il le pourrait.

Ajoutons que les Pixel de Google proposent déjà une reconnaissance faciale suffisante pour être acceptée par les banques, pour les paiements sans contact notamment.

Mais ce pas de plus permettrait bien évidemment à Google d’aller taquiner encore plus Apple qui reste le roi incontesté de la reconnaissance faciale avec Face ID, lequel pourrait d’ailleurs passer sous l’écran dès 2026, libérant la pilulle noire de Dynamic Island pour un affichage plus complet.